納指跌150點　金價創近6周收市新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.3；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7525；美元兌日圓處135.13；歐元報1.0208，英鎊報1.2074。金價處1,793.53美元。布油報96.49美元，紐油處90.58美元。比特幣跌2.5%，報2.32萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報32,774點，跌58點或0.18%；標指收報4,122點，跌17點或0.42%；納指收報12,493點，跌150點或1.19%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,945點，跌58點或0.29%。

●即月恒生指數夜期收報19,890點，跌110點，低水113點，成交13,443張。

●港匯於紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平。金管局承接14.92億港元沽盤，以捍衞聯匯制度。於周四(11日)，銀行體系結餘將減少至1,247.4億港元。

●外媒報道，美國商務部指控中國最大電線電纜製造商遠東電纜，違反美國對於貨物運送至伊朗的出口管制。

●加密貨幣交易所Coinbase公布，於第二季，收入按年跌64%，至8.08億美元，市場預期為8.54億美元。股價盤後急跌4.88%，報83.4美元。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，現在斷言美國通脹已經見頂還言之過早。

●美國總統拜登周二(9日)簽署晶片法案「CHIPS Act」，為半導體生產和研究提供527億美元的資助，以應對中國在科技領域的競爭，並加強國家安全。

●紐約9月期油收報每桶90.5美元，跌26美仙或0.29%；布蘭特10月期油收報每桶96.31美元，跌34美仙或0.35%。

●英國富時100指數收報7,488點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報6,490點，跌34點或0.53%；德國DAX指數收報13,534點，跌152點或1.12%。

●紐約12月期金收報每安士1,812.3美元，升7.1美元或0.39%，創近6周收市新高。