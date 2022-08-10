末日博士指全球步入「大滯脹」時代　有幾恐怖？

外媒報道，有「末日博士」稱號的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，全球經濟正步入滯脹時代，而央行官員試圖令貨幣政策正常化，最終可能會作繭自縛。

魯比尼發文表示，世界經濟正在經歷一場根本性的體制變革，宣告「大穩健」(Great Moderation)時代結束。

「大穩健」跟「大滯脹」(Great Stagflation)時代的經濟環境有何分別？在「大穩健」時代，各經濟體呈現低通脹、高增長及溫和衰退，過去幾十年一直如此。不過目前，全球經濟正陷入魯比尼所指的「大滯脹」，即一個高通脹、低增長、高債務和可能出現嚴重衰退的時代。

魯比尼又稱，全球經濟體的負債率較以前更高，讓央行面臨潛在失敗。他指出，央行因此陷入「債務陷阱」，任何貨幣政策正常化的嘗試，都將引致償債負擔飆升，導致大規模破產，引發金融危機，並對實體經濟產生影響。

金融市場方面，魯比尼表示，在「大滯脹」期間，任何傳統資產組合的兩個組成部分——長期債券和美國及全球股票，都會遭受損失，而且可能會遭遇巨大損失。他早前預測，股市可能會暴跌50%。