【高盛推介】比亞迪急挫落後大市 輪證點揀？
2022年08月10日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周二(9日)失守290港元水平，跌約0.9%，周三(10日)早段繼續下跌，最低見275.2元的過去近4周低位。現報277元，跌約4.4%，落後大市。據中國乘聯會數據顯示，上月乘用車市場零售達181.8萬輛，按年升20.4%，增速為10年來次高。而今年首7個月則累計零售達1,107.9萬輛，按年跌3.5%。
吉利汽車周二跌約1.7%，周三早段亦繼續受壓。現報17.04元，跌約2.5%，目前為連續第4日下跌。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納比亞迪好倉，上周五(5日)至本周二皆錄得資金流入，合共約850萬元，並見周二流入牛證的資金較集中在275元收回區域的近牛。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約240萬元。
吉利方面，本周一(8日)錄得約500萬元資金流入好倉後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約50萬元。
由於股價回吐，投資者如看好比亞迪，認購證方面可以轉移至較貼價選擇，可留意比迪購(17651)。高槓桿選擇可留意低面值比迪購(18702)。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(60758)，與現價有約7元收回距離。
比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。
比迪牛60758 ，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率20.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
比迪熊62244 ，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，市場上最貼價、最高槓桿熊證。
吉利購22901，行使價21.32元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低街貨。
吉利牛64037，收回價16元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
吉利沽22493，行使價15.26元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
吉利熊67035，收回價20元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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