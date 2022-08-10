【高盛推介】騰訊連跌4日　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周五(5日)起連跌，周三(10日)早段曾高見299.8港元後轉跌，最低見293.4元的一周低位。現報294.2元，跌約1.3%，目前為連續第4日下跌。騰訊將於下周三(17日)公布今年次季業績，市場指新冠疫情反覆及宏觀經濟消費疲弱所影響下，料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8%至40.3%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，上周五至本周二(9日)皆錄得資金流入，合共約2,770萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。周二流入熊證的資金較集中在320元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，近期北水連日買入騰訊，周二錄得約7.3億元資金淨買入。

騰訊購21821，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿11.6倍，熱門選擇。

騰訊購12852，行使價330元，2022年9月19日到期，實際槓桿13.3倍，短期貼價高槓桿，適合即市部署。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.0倍，中期、價外。

騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿12.3倍，相近收回價牛證中街貨最低。

騰訊牛64592，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，實際槓桿6.6倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.5倍，中期、低街貨。

騰訊熊64042，收回價320元，行使價323元，換股比率500，實際槓桿9.6倍，近25元收回距離熊證。

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