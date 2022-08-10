聯想集團：個人電腦市場年底及明春料好轉
2022年08月10日 13:44
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(Getty Images圖片)
聯想集團(00992)執行副總裁Luca Rossi稱，今年個人電腦(PC)業務更具挑戰，因宏觀通脹和消費疲弱等因素，導致PC需求短期下滑，預計未來兩、三季PC市場或繼續萎縮，今年底及明年首季會好轉，惟數碼轉型持續之下，中長期對PC業務增長有信心。
主席楊元慶稱，自今年下半年以來供應鏈有所改善，尤其有利公司的個人電腦和智能手機業務成本改善，但一些低端晶片的供應仍受限制。
執行副總裁、方案服務業務集團(SSG)總裁黄建恒表示，IT服務市場仍以每年接近兩位數的速度增長，混合工作模式成為新常態後，混合雲管理解決方案、辦公室數碼化解決方案的需求增加，料SSG業務收入可保持雙位數字增長及高利潤能力。
對於公司6月與電訊盈科(00008)達成戰略合作，收購PCCW Lenovo Technology Solutions(PLTS)及電盈網絡服務20%權益。黄表示，PLTS業務涉足多個行業，包括電訊和公共媒體、交通以及金融等領域，雙方合作可帶來協同效應，透過聯想進一步將其客戶群擴大，並推動聯想SSG增長，預計於9月底前完成交易。