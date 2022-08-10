聯想集團：個人電腦市場年底及明春料好轉

主席楊元慶稱，自今年下半年以來供應鏈有所改善，尤其有利公司的個人電腦和智能手機業務成本改善，但一些低端晶片的供應仍受限制。

執行副總裁、方案服務業務集團(SSG)總裁黄建恒表示，IT服務市場仍以每年接近兩位數的速度增長，混合工作模式成為新常態後，混合雲管理解決方案、辦公室數碼化解決方案的需求增加，料SSG業務收入可保持雙位數字增長及高利潤能力。