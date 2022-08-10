國泰：縱放寬旅遊限制　公司運力仍滯後

（左起）財務總裁沈碧嘉、行政總裁鄧健榮、主席賀以禮、營運及航空服務總裁韓兆傑、顧客及商務總裁林紹波

管理層在會上多次描繪目前香港樞紐地位正受到挑戰，或欲迫使相關當局盡快行動，指出隨着鄰近航空樞紐開放邊境和旅遊，香港作為國際航空樞紐的競爭力正在流失，擔心被競爭對手追過，所以有需要回復航空運力至疫前，第一步是全面解除對機組人員的隔離限制，又表示，這些限制對機組人員及其家人帶來壓力。

主席賀以禮表示，以目前的抗疫政策放寬情況，預料公司的客運力至年底前可回復至疫情前的25%，並指「25%看似很少，但今年至6月底止僅回復至11%」，冀政府能提供更清晰的通關路線圖。

行政總裁鄧健榮解釋運力回復滯後問題，在於招聘人手需時，且需要時間訓練機組人員。公司正計劃在未來18至24個月內招請4,000人，包括機師700人、見習機師400人，2,000個空中服務員，其餘為機場地勤服務人員等。又謂招聘進度良好，當中會聯絡公司以往裁走的職員，但沒有數據會請回多少以往裁走人員。

國泰周三(10日)公布中期業績前夕，再次宣布拖欠港府的優先股股息，為港府輸血吊命以來第4次。鄧在會上只表示，公司會秉持審慎理財的原則，未來一定會向政府償還利息和還款。另外，公司亦會維持現有燃油對沖政策，以協助減低油價波動的風險。