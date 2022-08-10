調查：逾6成亞太區投資者了解可持續投資重要性

富達國際發表的年度投資者調查顯示，亞太區逾六成投資者意識到可持續投資的重要性，然而今年有36%受訪者認為，可持續投資與理想回報兩者難以並存，反映投資者對可持續投資的信心仍有差距。

亞太區投資者對可持續投資的取態愈來愈正面。調查結果顯示，54%受訪者表示期望自身的投資能為世界帶來正面改變，56%受訪者認同個人投資行動可改變企業行為。在6個亞太區受訪市場中，中國內地和新加坡有較多受訪者希望透過投資促進社會的正向改變。

然而，受訪者也表示對現階段市場上的可持續投資承諾有所保留。46%投資者認為可持續投資的定義偏向主觀，缺乏明確定義讓投資經理遵循，49%受訪者則認為市場缺乏相應的監管，以確保可持續投資產品及其發行商兌現所作出的承諾。中國內地和新加坡的受訪者對可持續投資最感興趣，同時也對可持投資缺乏清晰指引最感憂慮。

在一系列投資者最希望推動正向改變的ESG議題當中，氣候變化在所有調查市場中均高居榜首，其次為可持續消費，以及更廣泛的社會問題。

富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，可持續投資正逐步成為亞太區的主流投資主題，很高興看到一般投資者對可持續投資的興趣持續提升。但金融服務業需更積極解決投資者對ESG相關金融產品如何兌現其可持續投資承諾的疑慮。

這次調查於中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等6個亞太區市場進行，成功訪問逾12,000名受訪者，分析一般存戶和投資者對ESG及可持續投資的看法。