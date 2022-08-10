道期向好 紐油再跌穿90美元

●美匯指數報106.26；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.7622；美元兌日圓報134.99；歐元企1.0206，英鎊處1.2085。金價報1,789美元。布油報95.74美元，紐油報89.8美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升29點。

●市後關注點

20:30 美國7月消費價格指數(CPI)

-國泰航空上半年勁蝕49.99億元，不派息。

-國泰：縱放寬旅遊限制，公司運力仍滯後。

-聯想集團：個人電腦市場年底及明春料好轉。

-大摩：中電澳洲業務最壞情況已過。

-檸萌影視首日掛牌即「潛水」。

-九龍倉半年少賺95%，中期息0.2元。

●中國經濟：

-中國經濟：7月通脹升至2.7%，PPI升勢顯著減慢。

●調查：逾6成亞太區投資者了解可持續投資重要性。

●盛寶金融：全球股票估值仍高於平均水平「不算抵買」。

●【能源危機】最壞情況下，英國估明年初或需實施計劃性停電。

●惠譽下調今年香港經濟增長預測至萎縮0.5%。

●民不聊生！斯里蘭卡電費狂加，癲升2.6倍最誇。

●ZA Bank推短期儲蓄保險計劃，保證回報逾3厘。

●拜登簽署晶片法案，提高對華競爭力。

●美國小企業樂觀情緒略回升，近四成憂慮通脹。

●科企鬥慳皮！微軟控制出Trip開支，騰訊Cut外判福利。

●末日博士指全球步入「大滯脹」時代，有幾恐怖？

●又出貨！馬斯克今月三度沽Tesla，套現逾500億元。

●Meta首發債籌獲100億美元，力拓元宇宙。