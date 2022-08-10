道期向好 紐油再跌穿90美元
2022年08月10日 16:11
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●美匯指數報106.26；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.7622；美元兌日圓報134.99；歐元企1.0206，英鎊處1.2085。金價報1,789美元。布油報95.74美元，紐油報89.8美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升29點。
●市後關注點
20:30 美國7月消費價格指數(CPI)
●恒生指數全日收報19,610點，跌392點或1.96%；國企指數收報6,644點，跌150點或2.22%；科技指數收報4,173點，跌121點或2.83%。主板成交892億港元。https://bit.ly/3BRi5d
-國泰航空上半年勁蝕49.99億元，不派息。
-國泰：縱放寬旅遊限制，公司運力仍滯後。
-聯想集團：個人電腦市場年底及明春料好轉。
-大摩：中電澳洲業務最壞情況已過。
-檸萌影視首日掛牌即「潛水」。
-九龍倉半年少賺95%，中期息0.2元。
●滬綜指收跌17點，新能源汽車、消費、科技板塊跌幅較大。https://bit.ly/3QQ2Cyv
●中國經濟：
-中國經濟：7月通脹升至2.7%，PPI升勢顯著減慢。
●調查：逾6成亞太區投資者了解可持續投資重要性。
●盛寶金融：全球股票估值仍高於平均水平「不算抵買」。
●【能源危機】最壞情況下，英國估明年初或需實施計劃性停電。
●惠譽下調今年香港經濟增長預測至萎縮0.5%。
●民不聊生！斯里蘭卡電費狂加，癲升2.6倍最誇。
●ZA Bank推短期儲蓄保險計劃，保證回報逾3厘。
●拜登簽署晶片法案，提高對華競爭力。
●美國小企業樂觀情緒略回升，近四成憂慮通脹。
●科企鬥慳皮！微軟控制出Trip開支，騰訊Cut外判福利。
●末日博士指全球步入「大滯脹」時代，有幾恐怖？
●又出貨！馬斯克今月三度沽Tesla，套現逾500億元。
●Meta首發債籌獲100億美元，力拓元宇宙。