【產經直播】港股弱到幾時？
2022年08月10日 16:34
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港股連跌3日，恒指周三(10日)跌足全日，最多急挫534點，收市仍跌392點，報19,610點，成交只有892億元，連續第6日少過千億元。成交淡靜是否港股弱勢主因？大市至少見到哪些迹象先有起色？
聯想集團(00992)上季按年多賺約11%，創第一季度歷史新高，但股價仍跌2%。集團預計，個人電腦市場在年底及明年春季好轉，聯想前景點睇？
乘聯會公布，內地7月新能源車銷量按年增長1.17倍，但按季下跌8.5%，比亞廸(01211)及3大「造車新勢力」均捱沽，在國策支持下，車股仍然可以趁低吸納？另外小鵬汽車(09868)零件供應商嘉瑞國際(00822)發盈警，前景一樣唔睇好？
內房股捱沽，龍湖集團(00960)7月銷售下跌，股價暴瀉16%，內房股低處未算低？
港府周二(9日)公布發行第7批銀色債券，目標發行額增至350億元，「保底息」亦上調至4厘。雖然現時處於加息周期，但市況波動，「老友記」認購銀債係咪好選擇？具體又要點操作？
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