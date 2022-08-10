【產經直播】港股弱到幾時？

港股連跌3日，恒指周三(10日)跌足全日，最多急挫534點，收市仍跌392點，報19,610點，成交只有892億元，連續第6日少過千億元。成交淡靜是否港股弱勢主因？大市至少見到哪些迹象先有起色？

港府周二(9日)公布發行第7批銀色債券，目標發行額增至350億元，「保底息」亦上調至4厘。雖然現時處於加息周期，但市況波動，「老友記」認購銀債係咪好選擇？具體又要點操作？

《東網Money 18》搵嚟凱基亞洲投資策略部主管溫傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道