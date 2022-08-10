大埔林海山城上載銷售安排　下周四標售59伙

香港興業業務拓展及市務總經理林紅表示，首批招標發售單位佔57個屬分層戶，當中包括42個標準單位、7 個頂層連天台特色戶、以及8個地下連花園特色戶，實用面積1,078至2,344方呎，為三房連套房或四房連雙套房戶型。另推出兩幢洋房招標，實用面積分別3,245及3,322方呎，均為五房連雙套房設計。而項目自開放現樓連裝修示範單位以來，迄今已接待逾500組準買家參觀。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指出，林海山城設有340個車位，比例上每戶均最少享有一個，標準戶或地下連花園特色戶買家，於賣方首次發售項目內的住宅車位時，將獲優先邀請可認購一個停車位，而頂層連天台特色戶之買家，則可認購兩個。

她續稱，洋房買家若為希慎興業旗下Club Avenue及系內公司租戶、香港興業旗下愉景灣高爾夫球會或香港大嶼山遊艇會會員或系內公司租戶，可獲發總值10萬至14萬港元禮券。至於認購分層單位買家，禮券總值為5萬至6萬元。

林海山城買家除可選擇首期為樓價5%的90天現金付款計劃外，發展商亦將提供建築期付款計劃，買家簽訂臨時合約時支付樓價5%作臨時訂金，其後的180日內，每30日支付樓價1%，即合共5%的加付訂金，餘下90%樓價將於發展商取得轉讓同意書後，以書面通知買家日期起計14天內支付。