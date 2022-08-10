金管局：全球Fast Track計劃2022增央行數碼貨幣領域

投資推廣署及香港金融管理局聯合宣布全球Fast Track計劃2022將增設「央行數碼貨幣」領域，為本地和全球公司提供寶貴機會與香港的中央銀行機構合作，促進亞洲及其他地區金融科技的發展和應用。

「央行數碼貨幣」領域會邀請銀行、金融科技及科技公司在8個重點範疇提交創新解決方案，當中包括零售層面央行數碼貨幣應用、批發層面央行數碼貨幣應用、可編程貨幣、互用性、私隱、網絡安全、外匯和流動資金管理及離線支付。入圍者將晉身「央行數碼貨幣」領域的專屬演示環節並角逐3個獎項，包括最佳應用獎、最佳技術獎和最佳生態獎。所有合資格的參加者還有機會與金管局就研究及試點項目合作，以促進央行數碼貨幣生態系統的未來發展。

金管局首席金融科技總監周文正表示，近年各地央行積極探討央行數碼貨幣，令其獲得一定程度的關注。作為香港的中央銀行機構，金管局透過「金融科技2025」策略，致力為批發和零售層面央行數碼貨幣在香港的未來發展做好準備。

他相信，新增設的領域會帶來豐碩成果和獨到見解，加深各方對央行數碼貨幣的認識，提升央行數碼貨幣的生態圈。

投資推廣署助理署長吳國才表示，新領域能進一步加強全球Fast Track計劃2022，為全球創新者提供全面的一站式支援，鞏固香港作為全球領先金融科技中心的地位。繼去年計劃的成功，深信這個更豐富的計劃將能進一步促進香港及其他地區的金融科技發展。