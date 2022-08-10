保誠：第五波疫情拖累上半年本港銷售

本港周五(12日)起將縮短抵港人士酒店檢疫日數至3日，另加4日家居檢疫。他形容新的檢疫安排是一大進步，希望市場能夠重拾信心。雖然未能預測中港邊境何時能夠完全重啟，但相信會是漸進過程，或許會率先開放香港與其他大灣區城市的邊境。他又引述公司調查指出，內地人仍有強烈意願來港，對於保健及健康管理的需求殷切，一旦邊境重啟有望帶動業務增長。

保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，中港邊境未重啟之前，仍會專注本地生意，疫情期間仍帶動對健康及保障產品需求增長，公司乘勢推出新產品迎合市場。上半年香港業務受第五波疫情拖累，但是現在每月表現持續改善。

至於與中信持股平分的內地業務中信保誠人壽，九月起外資持股比例上限將會取消，FitzPatrick明言當然希望提高合營持股，只要對方肯出售持股，公司也會樂意收購，但是對方都很喜歡這盤生意，暫時雙方仍是共同推動內地業務增長，目前沒有更多新消息公布。

市場關注內地監管的不確定性，他稱，保險本身屬於重監管的行業，當局收緊監管的出發點乃保障客戶權益，內地監管做法至今未有引起公司不安或憂慮。

保誠去年分拆美國業務後，已轉型專注亞洲及非洲業務，FitzPatrick表示，希望與現有及潛在投資者的聯繫更加緊密，如今業務比較清晰，相信投資者較易理解。