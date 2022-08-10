【移英注意】每月電費近3千港元　1/3家庭變「貧窮戶」

外媒報道，有研究顯示，英國在明年首3個月會有大約1,050萬戶的家庭在支付了能源費用後，收入低於貧窮線，佔比近全國1/3！當地的「貧窮戶」定義是家庭收入在中位數60%以下，2021年的年收入中位數是3.1萬鎊，以「貧窮戶」是1.86萬鎊，年收入約17.6萬港元。

研究指出，由今年10月起，英國家用能源帳單料加至每年3,582鎊，即約3.4萬港元，平均每月電費高達2,835港元；明年1月起更會漲到4,266英鎊，即約4萬港元或每月平均3,377港元，是目前的1.16倍！

此外，盛寶銀行(Saxo Bank)表示，英國面臨政治不穩、貿易干擾、能源危機及通脹飆升，令其倒退為新興市場國家。

英倫銀行上周警告，英國經濟第4季以後將進入全球金融海嘯以來最漫長的衰退，導致GDP跌2.1%；在此同時，10月通脹料升穿13%。該行甚至不預期，經濟可由衰退中急速反彈，到2025年年中，GDP將比目前水平低1.75%。

盛寶銀行宏觀分析主管Christopher Dembik發布報告指，英國愈來愈像是新興市場國家。英國首相約翰遜辭職後，目前由現任外交大臣卓慧思及前財政大臣角逐首相寶座，新首相將於9月5日出爐。

而英國唯一不符合新興市場國家的特徵就是未見貨幣危機，雖然經濟逆風眾多，但英鎊匯價仍算堅挺。

另Dembik認為，所有領先指標都顯示，英國經濟將面臨更多痛苦。例如7月新車登記降至152.8萬輛，去年同期錄183.5萬輛，是1970年代末期以來最低，且衰退將漫長且嚴重，不太容易擺脫。