俄烏戰火引爆能源危機　重創歐盟德經濟恐損失兩萬億

受俄烏戰爭變持久戰，以及能源價格持續高企影響，歐洲通脹飆升速度驚人！有德國研究機構預計，到2030年，作為歐盟最強成員國的德國，經濟將因此蒙受2,600億歐元(約20,802億港元)損失，並對勞動力市場造成深遠的負面影響。

德國勞動市場及工作研究機構(IAB)研究表示，由於俄烏戰爭和高昂的能源價格衝擊，德國經濟將大受打擊。與沒有戰爭、歐洲和平的預期相比，經調整後德國明年GDP預計將下降1.7%，就業人數將減少約24萬人。研究又預期，若今年已飆升160%的能源價格再次翻倍，德國明年的經濟產值將比沒有戰爭的情況低4%，3年後就業人數將減少66萬人，到2030年仍將減少6萬人。

挪威傳限電力出口

事實上，歐洲的能源供應充滿不明朗因素，今冬難過。近日傳來挪威政府正制訂機制，一旦水力發電站水庫持續處於低水位時，將以填滿水庫視為當務之急，再解決發電問題，意味挪威可能限制電力出口至西歐，令歐洲能源供應面臨另一重打擊。能源顧問公司Aurora分析師指出，為彌補挪威電力進口量一旦減少，英國或要繼續營運原定下月起關閉燃煤發電站，消費者恐需捱更貴電費。

已發展經濟體受挫的同時，窮國更慘！已宣布破產的斯里蘭卡，從今年開始就頻繁「限電」，近日斯里蘭卡電力公司更宣布，將針對用電最少的國民「大幅」調漲電費，幅度高達264%，乃該國9年來第一次調迥1電費。