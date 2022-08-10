俄烏戰火引爆能源危機 重創歐盟德經濟恐損失兩萬億
2022年08月10日 20:34
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受俄烏戰爭變持久戰，以及能源價格持續高企影響，歐洲通脹飆升速度驚人！有德國研究機構預計，到2030年，作為歐盟最強成員國的德國，經濟將因此蒙受2,600億歐元(約20,802億港元)損失，並對勞動力市場造成深遠的負面影響。
德國勞動市場及工作研究機構(IAB)研究表示，由於俄烏戰爭和高昂的能源價格衝擊，德國經濟將大受打擊。與沒有戰爭、歐洲和平的預期相比，經調整後德國明年GDP預計將下降1.7%，就業人數將減少約24萬人。研究又預期，若今年已飆升160%的能源價格再次翻倍，德國明年的經濟產值將比沒有戰爭的情況低4%，3年後就業人數將減少66萬人，到2030年仍將減少6萬人。
挪威傳限電力出口
事實上，歐洲的能源供應充滿不明朗因素，今冬難過。近日傳來挪威政府正制訂機制，一旦水力發電站水庫持續處於低水位時，將以填滿水庫視為當務之急，再解決發電問題，意味挪威可能限制電力出口至西歐，令歐洲能源供應面臨另一重打擊。能源顧問公司Aurora分析師指出，為彌補挪威電力進口量一旦減少，英國或要繼續營運原定下月起關閉燃煤發電站，消費者恐需捱更貴電費。
已發展經濟體受挫的同時，窮國更慘！已宣布破產的斯里蘭卡，從今年開始就頻繁「限電」，近日斯里蘭卡電力公司更宣布，將針對用電最少的國民「大幅」調漲電費，幅度高達264%，乃該國9年來第一次調迥1電費。
企業消息方面，藍籌公用股長江基建(01038)策劃及投資部助理首席經理陳銘恆表示，集團上半年負債淨額對總資本淨額比率為12.9%，料全年將再降低，相信強勁的財政狀況將支持集團作大額收購。他又稱，集團資產布局大部分提供穩定收入，長建接近三分之二業務為受管制業務，其中主要來自英國和澳洲，這些業務的特點包括其資產值和收入與通脹掛鈎，故即使英國通脹達40年高，旗下英國資產價值和收入將隨之上升。
電能實業(00006)行政總裁蔡肇中則表示，正階段性在英國試驗利用氫氣混合天然氣供暖，目前在約2,000個家庭中試驗運行約20%氫氣，希望未來在英國政府允許下，能發展100%氫能應用。