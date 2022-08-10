尚巒兩房過辣招期即以1180萬沽出 3年帳蝕108萬

後市去向未明，二手業主加快套現。大坑尚巒兩房單位，辣招期滿後即以1,180萬元沽出，原業主持貨約3年帳面蝕108萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，大坑尚巒高層B室，實用面積約549方呎，兩房設計，成交價約1,180萬元，呎價約21,494元，新買家為區外換樓客，原業主於2019年2月以約1,288萬元購入，約3年額外印花稅期滿即沽，帳面蝕108萬元，單位貶值約8.4%。

●中原林龍南透露，北角健威花園C座連天台特色戶室，實用面積約456方呎，連約401方呎天台，兩房間隔，望山景，叫價865萬元，放盤近1年，最終減37萬元，以828萬元易手，呎價約18,158元 ，原業主持貨約43年，單位帳面升值超過36倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園C座低層8室，實用面積約445方呎，兩房間隔，成交價635萬元，呎價約14,270元，單位原先叫價695萬元，最終減價60萬元成交，減幅約8.6%。

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九龍區

●中原黃家全表示，西南九龍浪澄灣7座高層C室，實用面積約567方呎，兩房間隔，享全海景，今年6月開價1,100萬元，期間曾因應市況調整叫價，現累減77萬元，以1,023萬元易手，屬同類型高層海景戶近月新低，呎價約18,042元。

●中原麥少基指，九龍塘又一居6座中低層C室，實用面積約566方呎，套三房間隔，享網球場景，議價後以1046.8萬元易手，呎價約18,495元，原業主早於1997年8月以723萬元購入，持貨約25年轉手帳面賺323.8萬元，單位升值約45%。

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新界區

●利嘉閣司徒俊傑稱，青衣海欣花園2座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，外望市景及少海景，開價730萬元，最終新近減價至650.8萬元沽出，呎價約13,474元，新買家為區內上車客，屋苑目前約有20個放盤，叫價由660萬元起。

●中原王勤學指，元朗朗城滙5座低層C室，實用面積約335方呎，一房間隔，放盤時開價650萬元，最終減價30萬元，以620萬元易手，呎價約18,507元，減幅約4.6%，原業主於2019年3月以562.7萬元買入，持貨約3年帳面賺57.3萬元，期內升值約10%。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑E座中層1室，實用面積約351方呎，區內客看好未來港鐵南延綫發展，加上原業主於已補價毛由市場叫價，由7月中旬的410萬元，累減40萬元，以370萬元成交，呎價約10,541元，稍低於市場。

●中原黎宗文稱，大圍金獅花園2期F座中層4室，實用面積約306方呎，兩房間隔，日前議價後以370萬元易手，呎價約12,092元，屬近期低價成交，新買家為用家。

●中原陳廸豪透露，沙田第一城8月暫錄約7宗成交，對比上月同期錄約5宗略為上升，包括40座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以510萬元易手，呎價約17,958元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，沙田第一城48座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望樓景。單位放盤兩個月，當時叫價520萬元，減75萬至445萬元成交，減幅約14.4%，呎價約15,669元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山雅濤居1座中層G室，實用面積約702方呎，三房間隔，享海景，放盤4個月，原先叫價1060萬元，減150萬元，以910萬元沽出，減幅約14.2%，呎價約12,963元。

●中原張義強表示，馬鞍山迎海8月錄3宗買賣，包括迎海．星灣20座低層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，開價約970萬元，議價後售948萬元，呎價約16,809元，原業主於2017年以971.8萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約23.8萬元離場。

●世紀21奇豐廖振雄透露，清水灣傲瀧20座高層D室，實用面積約906方呎，套三房間隔，望內園景，現以1,500萬元成交，呎價約16,556元，原業主於2017年8月以1,500萬元購入，持貨近4年帳面平手離場，連使費等支出料損手離場。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳天晉IIIB第1B座中低層B室，實用面積約736方呎，套三房連士多房間隔，望海景，吸引用家承接，單位今年7月放盤，當時叫價1,450萬元，議價至1,360萬元易手，減價90萬元，減幅約6.2%，呎價約18,478元。

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