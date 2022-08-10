全球糧荒未解決　美國周五或降收成預測

內地近期通脹升溫主因是豬價上揚，足見糧價變化對通脹的影響力。儘管全球糧食市場前景較2月底俄烏開戰後最混亂的幾周有所改善，聯合國7月糧價指數亦創2008年以來最大跌幅，但最新的乾旱、水災和熱浪再次令供應趨緊和價格高企。

近年包括美國、巴西、阿根廷在內的主要農業大國收成都面臨乾旱的考驗，全球2021至2022收成年度的玉米和大豆產量已較原預期少4,500萬噸。分析師估計，美國農業部本周五或會再次下調今年全美玉米和大豆收成預測，小麥則較佳，並警告目前與前幾年不同，由於美國和全世界的糧食供應相當緊張，就算收成只較往年少1至2%，都是重大消息。

歐洲方面，農業大國法國近期遭遇史上最嚴重乾旱，德國和羅馬尼亞等主要農產國的農作物也因超高溫而枯萎，歐盟估計熱浪已影響本收成季的產量按季減5%，玉米受害最大，意味歐洲須更多地進口玉米，飼料成本勢增。分析師稱，目前已屬危急情況，由於各地玉米授粉期幾乎已結束，就算現時降雨也對提振收成效果不大，且就算能灌溉，也會因氣溫太高而不利農作物生長。法國已估計今年玉米收成量1,266萬噸，按年跌19%，為2016年以來最低。

至於亞洲，農產大國印度3月因出現1901年有紀錄以來最高溫，當時正值小麥播種期，而稻米種植面積也因雨水匱乏而縮小，可能影響產量，恐引發佔全球稻米交易量40%的印度實施稻米出口限制。

綜合分析指出，今年全球小麥市場供給缺口達1,350萬噸，若計及其他穀物，缺口恐達2,700萬噸，即使烏克蘭穀物已能從海運出口，但國際糧食市場的短缺還要持續一段時間。在美國芝加哥交易的大豆期貨昨見每蒲式耳16.97美元，仍處歷史高位附近；大豆及小麥則距離歷史高位較遠，分別報每蒲式耳6.14美元及7.88美元。