美股道指升逾500點　Meta升逾5%

美國通脹略有降溫，上月消費物價指數(CPI)按年增8.5%，低過預期的8.7%，從6月高位大幅回落0.6個百分點，惟仍在逾40年的高位徘徊，通脹回落意味美國聯儲局或放緩加息步伐，刺激道指周三(8日)早段升522點，至33,297點；標指升74點，至4,196點；以科技股為主的納指升292點，至12,786點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,699點，升133點，高水88點。

通脹數據公布後，市場對聯儲局下月加息預期幅度立即回落，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，原來交易員押注下月加息0.75厘的68.5%機率，急降至28.5%；原押注加息半厘的機率為31.5%，已升至71.5%。美匯指數應聲下跌最多1.25%，低見105.04；現貨金價曾升0.75%，每安士高見1,807美元；10年期美國國債孳息率跌0.075厘，一度低見2.689厘。

貝萊德iShares美洲投資策略負責人Gargi Chaudhuri估計，核心通脹將在今年維持在超過5%水平，加上國內生產總值（GDP）連續兩季收縮，經濟增長步伐正放緩，惟滯脹風險並未反映在股市中。她又指，市場甚至誤判聯儲局的貨幣政策將「轉軚」，惟仍未是時候。

她建議，投資者可考慮投資短期抗通脹債券(TIPS)防守。TIPS是與通脹率掛鈎的債券，每半年派息一次，息率固定，惟本金（票面值）則按通脹調整，故最終派息(息率乘本金)將因通脹水平上升。

儘管面臨滯脹風險，惟全美獨立企業聯盟(NFIB)調查發現，7月美國小型企樂觀情緒指數微升0.4點，至89.9點，為今年來首次上升，惟仍遠低於48年來平均的98點。小型企業漸漸感受到通脹壓力，37%受訪企業認為通脹是他們面對的最大問題，為1979年第四季以來最高。NFIB表示，小型企業的經濟不確定指數升至4月以來新高，他們仍面對歷史性高通脹、勞工短缺，以及供應鏈樽頸等難題。

經濟前景暗淡亦促使大型科企落力開源節流，據報電腦公司微軟(Microsoft)要求員工減少旅遊、培訓和企業活動的開支，其股價升1.9%。

Facebook母企Meta宣布，已在該企首次發行債券中籌集100億美元，資金主要用作包括發展元宇宙等項目和回購股份，其股價升5.55%。其他大型科技股普遍向上，無廠半導體公司英偉達Nvidia升2.31%，社交平台Twitter升3.16%，上季業績遜預期的加密貨幣交易所Coinbase亦反彈2.7%。