ONE INNOVALE-Archway次輪沽清　周日盡推101伙應市

據最新價單顯示，新一批單位由208方呎至441方呎，扣除7%最高折扣優惠後，折實售價介乎約323.8萬至約631.2萬元，折實呎價約13,068至16,472元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次入場單位為A座10樓18室，實用面積208方呎，折實呎價約15,569元。林氏指，ONE INNOVALE的第2期及第3期售價將肯定有更大空間上調。

事實上，最新一批部分單位已經加價推售，有個別單位更出現低層比高層貴2.6%。當中，最新5號價單的A座6樓6室，為實用面積285的一房戶，定價為455.5萬元。不過，同柱對上一層單位、為A座7樓6室，面積同開則相同，於早前推出的3號價單定價為443.9萬元。