新界兩新盤銷情報捷　推高本月成交量破千

新界兩個上車新盤周三(10日)再度正面對疊，並出現雙贏局面，齊齊銷情報捷，合計沽出324伙，直接推高本月成交量突破千宗水平，使8月份僅10日的交投量已經超越上月全月。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway周日「晒冷式」推售最後101伙

據最新價單顯示，新一批單位由208方呎至441方呎，扣除7%最高折扣優惠後，折實售價介乎約323.8萬至約631.2萬元，折實呎價約13,068至16,472元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次入場單位為A座10樓18室，實用面積208方呎，折實呎價約15,569元。林氏指，ONE INNOVALE的第2期及第3期售價將肯定有更大空間上調。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期12日內沽出815伙 同系第1B期登場

發展商見趁形勢大好，隨即部署推售同系第1B期，其樓書亦已曝光。NOVO LAND第1B期提供800伙，單位實用面積介乎220至1,464方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有部分特色戶設四房。項目以兩房單位佔最多，而該數期項目面積最細的單位為第1座2樓G室，實用面積220方呎，開放式間隔，連74方呎平台。預計關鍵日期為2023年6月30日。

●旺角利奧坊‧曦岸單日連沽3伙特色戶 吸金逾3600萬

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述最新成交單位包括2座28樓D室，最新以招標形式售出，實用面積656方呎，三房間隔，連217方呎天台及30方呎平台，以2,298萬元成交，呎價約35,030元，成交價及呎價同創項目新高。

韓氏續指，位於2座5樓D室的連平台戶，實用面積235方呎，一房間隔，連61方呎平台，以630萬元成交，呎價約26,809元。至於，另一伙連平台戶為2座5樓H室，實用面積265方呎，一房間隔，連162方呎平台，成交價698萬元，呎價約26,340元。該盤至今累售419伙，佔全盤488伙約86%，套現逾27億元。此外，整個「利奧坊」系列項目則累售1,498伙，套現近90億元。

●馬頭角瓏碧推出「5年低息保」補貼優惠

據價單顯示，該優惠適用於使用90天現金優惠付款計劃及建築期付款計劃入市的買家。當買家在第一按揭貸款的首五年的還款期內，每月供款金額超出指明金額，即可向發展商申請兩者差額部份作為該補貼。而指明金額是由年利率2.5厘、第一按揭貸款當時的未償還本金及貸款當時的剩餘貸款年期等，計算得出的每月供款金額。

同時，中秋將近，項目推出限時「迎中秋置業賞」優惠，由8月14日起，買家可享12.8萬至20.8萬元的額外折扣優惠。發展商表示，該項目預計今年第四季可以現樓式推售，明年3月入伙。該盤累計售出23伙，成交呎價介乎23,144至28,211元，套現逾1.8億元。

●紅磡維港．星岸四房重售2958萬元沽