新界兩新盤銷情報捷 推高本月成交量破千
2022年08月10日 22:33
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新界兩個上車新盤周三(10日)再度正面對疊，並出現雙贏局面，齊齊銷情報捷，合計沽出324伙，直接推高本月成交量突破千宗水平，使8月份僅10日的交投量已經超越上月全月。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway周日「晒冷式」推售最後101伙
恒基地產(00012)發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，今(10日)次輪沽清185伙後，發展商「打鐵趁熱」，乘勢即晚加推5號價單，提供88伙，折實平均實用呎價14,932元。該盤同步上載銷售安排，落實將於周日(14日)「晒冷式」盡推全盤最後101伙，包括以價單形式發售88伙及招標發售13伙。
據最新價單顯示，新一批單位由208方呎至441方呎，扣除7%最高折扣優惠後，折實售價介乎約323.8萬至約631.2萬元，折實呎價約13,068至16,472元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次入場單位為A座10樓18室，實用面積208方呎，折實呎價約15,569元。林氏指，ONE INNOVALE的第2期及第3期售價將肯定有更大空間上調。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期12日內沽出815伙 同系第1B期登場
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第1A期，周三(10日)第三輪銷售再報捷，全數沽清2以價單形式發售的139伙。項目由上月底開售至今，於短短12日之內，經過三輪銷售已迅速售出815伙。該期數項目已售出99%單位，僅餘9伙特色戶待售。
發展商見趁形勢大好，隨即部署推售同系第1B期，其樓書亦已曝光。NOVO LAND第1B期提供800伙，單位實用面積介乎220至1,464方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有部分特色戶設四房。項目以兩房單位佔最多，而該數期項目面積最細的單位為第1座2樓G室，實用面積220方呎，開放式間隔，連74方呎平台。預計關鍵日期為2023年6月30日。
●旺角利奧坊‧曦岸單日連沽3伙特色戶 吸金逾3600萬
特色單位有價有市，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧曦岸，周三(10日)連沽3伙特色戶，單日吸金逾3,600萬元。當中，有連天台戶成交價及呎價再刷新項目新高紀錄。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述最新成交單位包括2座28樓D室，最新以招標形式售出，實用面積656方呎，三房間隔，連217方呎天台及30方呎平台，以2,298萬元成交，呎價約35,030元，成交價及呎價同創項目新高。
韓氏續指，位於2座5樓D室的連平台戶，實用面積235方呎，一房間隔，連61方呎平台，以630萬元成交，呎價約26,809元。至於，另一伙連平台戶為2座5樓H室，實用面積265方呎，一房間隔，連162方呎平台，成交價698萬元，呎價約26,340元。該盤至今累售419伙，佔全盤488伙約86%，套現逾27億元。此外，整個「利奧坊」系列項目則累售1,498伙，套現近90億元。
●馬頭角瓏碧推出「5年低息保」補貼優惠
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周三(10日)公布推出「5年低息保」補貼優惠，讓買家尊享5年低息優惠。碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示， 考慮市場預期息口會如期上升，易令買家失預算，增加入市風險，故特意推出長達5年的低息保障優惠，令買家上車投資更安心，減低利率波動帶來的風險。
據價單顯示，該優惠適用於使用90天現金優惠付款計劃及建築期付款計劃入市的買家。當買家在第一按揭貸款的首五年的還款期內，每月供款金額超出指明金額，即可向發展商申請兩者差額部份作為該補貼。而指明金額是由年利率2.5厘、第一按揭貸款當時的未償還本金及貸款當時的剩餘貸款年期等，計算得出的每月供款金額。
同時，中秋將近，項目推出限時「迎中秋置業賞」優惠，由8月14日起，買家可享12.8萬至20.8萬元的額外折扣優惠。發展商表示，該項目預計今年第四季可以現樓式推售，明年3月入伙。該盤累計售出23伙，成交呎價介乎23,144至28,211元，套現逾1.8億元。
●紅磡維港．星岸四房重售2958萬元沽
長實集團(01113)旗下紅磡維港．星岸，周三(10日)招標沽出全盤最後1伙，該單位為3座15樓B室，實用面積1,328方呎，四房間隔，成交價為2,958萬元，呎價約22,274元。資料顯示，上述單位原本於2017年8月以3,586.5萬元成交，當時呎價約27,007元，惟交易於今年5月終止，現時重新沽出，而最新成交價較早前成交價低628.5萬元或17.5%。