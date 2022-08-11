東方日報B1：中美通脹引爆「經」慌

【華上月核心CPI僅升0.8% PPI創17個月低 需求弱】

儘管內地7月居民消費價格指數（CPI）創下兩年來新高，不過，撇除食品和能源價格的核心CPI持續低企，7月升幅放緩至0.8%，為去年4月後低位，加上7月工業生產者出廠價格指數（PPI）同樣遜預期，按年僅上升4.2%，反映內地有效需求不足，民營企業難以支撐經濟實現內生增長。分析相信，以食品為主的結構性溫和通脹，對貨幣政策仍未構成較大壓力，並且估計下周一到期的中期借貸便利（MLF）存在縮量操作的可能。

隨着豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，7月CPI按月轉升0.5%，按年漲幅2.7%亦見擴大，但不及預期的2.9%。其中，市場尤其關注的豬價按月飆25.6%，按年亦轉升20.2%，為2020年9月以來首次出現按年增長。

受多地持續高溫天氣影響，鮮菜價按月轉漲10.3%，鮮果和鮮菜價格按年亦各升16.9%和12.9%。野村證券提醒，若不計大幅衝高的豬價影響，料7月CPI按年實際僅升2.5%，況且豬價將回穩，相信8月及9月整體CPI漲勢在2.8%及3%見頂。換言之，市場對下半年CPI升溫毋須過度憂慮。

早前當局已明示CPI將保持溫和上升趨勢，更多番強調豬價不具備大升基礎。反而業界更擔心核心CPI的弱勢，今年首7個月核心CPI按年增長率維持在「一字頭」。澳新銀行發表報告指出，由於內地長期實施「清零」防疫限制，消費者信心低迷，將限制核心商品和服務的通脹。近期廣西自治區北海和海南省三亞等度假勝地實施封鎖措施，表明內地消費仍將受壓抑，7月CPI通脹壓力只是暫時性質，亦應由國家發改委、而非人行來負責紓緩食品供應驅動的通脹上升。

近日發改委等4部門聯合發布通告，要求遏制天價月餅，明確對單價500元（人民幣‧下同）的盒裝月餅實行重點監管，致力保持內地低通脹局面。人行昨亦適時發布第二季貨幣政策執行報告，料今年物價漲幅仍將運行在合理區間，又重申全年CPI平均漲幅有望實現3%左右的預期目標。人行亦提及，將不斷夯實內地糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，密切關注內地與海外通脹形勢變化，做好妥善應對；保持流動性合理充裕，加大對實體經濟的支持力度，力爭全年經濟運行實現最好結果。

在資金面充裕的背景之下，人行自8月以來每日在公開市場的逆回購操作量均為20億元，對於下周即將有6,000億元MLF到期，市場亦預估人行縮量續作可能性較高。

現已逐步回落的PPI雖仍存隱憂，但大華銀行認為，不影響人行保持寬信用政策以助經濟企穩。7月PPI按年漲幅較6月再減慢1.9個百分點，增速創17個月以來新低，按月更轉跌1.3%，為6個月以來首見負增長，主因近期國際原油價格明顯回落，帶動相關行業價格下降。該行指出，今年首7個月PPI按年仍升7.2%，後續大宗商品價格反彈和供應中斷，可能會抵銷部分PPI放緩的速度。

【美消費物價飆8.5%放緩 末日博士警告全球滯脹】

美國通脹略有降溫，上月消費物價指數（CPI）按年增8.5%，低過預期的8.7%，從6月高位大幅回落0.6個百分點，惟仍在逾40年的高位徘徊，通脹回落意味美國聯儲局或放慢加息步伐，刺激美股周三早段急漲。

上月美國能源價格按年升32.9%，升幅按月回落8.7個百分點；汽油則升44%，升幅按月回落15.9個百分點；惟食品價格按年上漲10.9%，為1979年5月以來最大升幅；撇除能源及食品的核心CPI則按年上升5.9%，按月持平，低過預期的6.1%。

通脹數據公布後，市場對聯儲局下月加息預期幅度立即回落，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，原來交易員押注下月加息0.75厘的68.5%機率，急降至28.5%；原押注加息半厘的機率為31.5%，已升至71.5%。

道指早段升545點，至33,320點；標指升76點，至4,198點；以科技股為主的納指升305點，至12,799點。美匯指數應聲跌穿105，為上月初以來首次，低見104.79；現貨金價曾升0.75%，每安士高見1,807美元；10年期美國國債孳息率跌0.075厘，一度低見2.689厘。

貝萊德iShares美洲投資策略負責人Gargi Chaudhuri估計，核心通脹將在今年維持在超過5%水平，加上國內生產總值（GDP）連續兩季收縮，經濟增長步伐正放緩，惟滯脹風險並未反映在股市中。她又指，市場甚至誤判聯儲局的貨幣政策將「轉軚」，惟仍未是時候。

她建議，投資者可考慮投資短期抗通脹債券（TIPS）防守。TIPS是與通脹率掛鈎的債券，每半年派息一次，息率固定，惟本金（票面值）則按通脹調整，故最終派息（息率乘本金）將因通脹水平上升。

警告全球經濟將步入滯脹的，還有曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）。他表示，全球經濟享有低通脹、高增長和只有輕微衰退的「大穩健」（Great Moderation）時代已遠去，邁進與之相反的高通脹、低增長、高負債，以及可能出現嚴重衰退的「大滯脹」時代。

儘管面臨滯脹風險，惟全美獨立企業聯盟（NFIB）調查發現，7月美國小型企樂觀情緒指數微升0.4點，至89.9點，為今年來首次上升，惟仍遠低於48年來平均的98點。小型企業漸漸感受到通脹壓力，37%受訪企業認為通脹是他們面對的最大問題，為1979年第四季以來最高。NFIB表示，小型企業的經濟不確定指數升至4月以來新高，他們仍面對歷史性高通脹、勞工短缺，以及供應鏈樽頸等難題。

經濟前景暗淡促使大型科企落力開源節流，據報電腦公司微軟（Microsoft）要求員工減少旅遊、培訓和企業活動的開支，其股價周三曾升2.46%。

Facebook母企Meta宣布，已在該企首次發行債券中籌集100億美元（約780億港元），資金主要用作包括發展元宇宙等項目和回購股份，其股價曾升6.31%。