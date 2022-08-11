紐約期油收漲逾1%　美油產出創兩年新高

美國原油庫存再意外大增，原油產量創兩年多新高，而國際油價周三(10日)跟隨股市反彈。紐約9月期油收報每桶91.93美元，升1.43美元或1.58%；布蘭特10月期油收報每桶97.4美元，升1.09美元或1.13%。

美國能源資訊署(EIA)周三(10日)公布，上周美國原油庫存增加545.7萬桶，市場預期增加21.57萬桶，之前一周增加446.7萬桶；汽油庫存下降497.8萬桶，市場預期下降115.17萬桶，之前一周增加16.3萬桶；精煉油庫存增加216.6萬桶，市場預期下降105.31萬桶，之前一周下降240萬桶。

EIA指，上周美國石油產量達到每日1,220萬桶，創2020年4月以來新高。

高盛近日繼續唱好油價，認為油價將在今年底飆升。有三個驅動因素支持這一看法：一是原油市場仍然供不應求，創紀錄的零售燃油價格無法阻止6月和7月的市場短缺，而現在的價格要低得多，有助於支持需求；二是即使假設期貨現貨價格存在歷史性缺口，也需要更高的布蘭特期貨價格；三是原油仍然是最便宜的能源，可以替代天然氣。

諮詢公司Energy Aspects的首席石油分析師Amrita Sen表示，今年冬天市場將非常、非常迅速地收緊。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司近日再度增持了西方石油公司的股票，使得其總持股比例提高到了20%以上。