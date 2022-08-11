Apple加大原創Podcast投入　與Futuro Studios簽協議

蘋果公司(Apple Inc.)周三(10日)宣布加大在原創Podcast(播客)上的投入，與Futuro Studios簽署了一項協議，並正在與其他公司就更多交易進行談判。

蘋果公司正在尋求將原創內容添加到其Podcasts的應用程序(App)中，希望能夠最終變成其Apple TV+服務上的節目。據知情人士透露，這筆交易，即與刑事司法系列Podcasts節目「Suave」的製作商Futuro Studios達成的協議，將為播客的開發和製作提供資金。

作為交換，蘋果擁有將任何播客內容製作成電影或電視節目的優先權。

Futuro Studios並非第一個與蘋果合作的影音工作室。外媒援引知情人士稱，蘋果公司迄今為止已花費高達1,000萬美元來推動和該些工作室的合作。蘋果公司此前已經宣布了與At Will Media、Campside Media、Jigsaw Productions和Pineapple Street Studios等工作室在播客領域合作。

蘋果公司在原創播客上投入的資金遠不及亞馬遜和Spotify，這兩家公司分別花費超過10億美元收購相關公司和節目。蘋果在音樂流媒體領域的主要競爭對手Spotify已將一些世界上最受歡迎的播客節目納入麾下，令他們獨家提供服務。

不過，蘋果沒有採用這種買斷專利的做法。蘋果內部製作的播客節目主要用作視頻系列的營銷工具，或被用來衡量受眾對該些內容的興趣。