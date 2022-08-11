道指飆535點　比特幣升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.2；港匯見7.846；離岸人民幣(CNH)報6.7216；美元兌日圓處132.86；歐元報1.0301，英鎊報1.2212。金價處1,790.98美元。布油報97.05美元，紐油處91.50美元。比特幣升逾3%，報2.39萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水260點。

●道指收報33,309點，升535點或1.63%；標指收報4,210點，升87點或2.13%；納指收報12,854點，升360點或2.89%。

●美國通脹略有降溫，上月消費物價指數(CPI)按年增8.5%，低過預期的8.7%，從6月高位大幅回落0.6個百分點，惟仍在逾40年的高位徘徊，通脹回落意味美國聯儲局或放緩加息步伐。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,029點，升178點或0.89%。

●即月恒生指數夜期收報19,780點，升214點，高水169點，成交20,224張。

●蘋果公司周三(10日)宣布加大在原創Podcast(播客)上的投入，與Futuro Studios簽署了一項協議，並正在與其他公司就更多交易進行談判。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，有關聯儲局明年年初開始減息的結論是不切實際的，因為屆時通脹率很可能會遠遠超過2%的目標。

●紐約9月期油收報每桶91.93美元，升1.43美元或1.58%；布蘭特10月期油收報每桶97.4美元，升1.09美元或1.13%。

●美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增加545.7萬桶，市場預期增加21.57萬桶；上周美國石油產量達到每日1,220萬桶，創2020年4月以來新高。

●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，雖然7月美國消費物價指數(CPI)較過去數月好，但整體通脹仍然高得讓人難以接受。

●紐約12月期金收報每安士1,813.7美元，升0.1%。

●英國富時100指數收報7,507點，升18點或0.25%；法國CAC指數收報6,523點，升33點或0.52%；德國DAX指數收報13,700點，升165點或1.23%。