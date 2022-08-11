陳蓓敏：第三季餘下時間難見樂觀　資金流入防守性選擇

美國公布7月非農業職位增加52.8萬個，較市場預期為高，失業率則降至3.5%。市場憂慮聯儲局9月份加息0.75厘的機會性增加。繼澳洲央行加息後，印度央行上周也加息0.5厘，加拿大央行將在9月初議息，料加息步伐相若。投資者憂慮未來息口有向上壓力。

美國參議院以一票險勝通過降低通脹法案，涉及金額達7,400億美元，提及當中一半以上，用作氣候變化用途，對實際抗通脹效用有限。隔晚美股受7月消費物價指數(CPI)回軟，三大主要指數錄得較大升幅。

香港正式實施「3+4」檢疫新安排，顯示政府在平衡風險下，啟動經濟脈搏，免久病難醫。 港股仍是動力欠奉，在20,000關口以下徘徊。近期藍籌企業公布業績普遍仍未見理想，主要受疫情和國內政策深度影響，外圍政治角力也是負傷因由之一。

8月只剩餘半個月份，在外圍做好之際，港股仍向下方掙扎，第三季餘下時間難見樂觀，屬低位尋鞏固狀態。大市不明朗下，資金流入防守性選擇，如公用及中資電訊股等。近期中移及滙豐控股的股價表現相若，以息率計去選擇，前者吸引力較高。息口向上雖有助息差擴闊，有利滙豐盈利表現，但近期業績公布顯示其歐洲業務動力偏軟，主要引擎在亞洲區，只擔心歐洲蝴蝶效應，影响整體布局。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客戶持有中移及滙豐)