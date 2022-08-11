美商務部長：拜登謹慎應對撤銷中國貨關稅

外媒報道，美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台後，地緣政治局勢變得複雜，令總統拜登對於是否撤銷3,000億美元中國貨關稅一事「謹慎應對」。知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否取消對中國的關稅，或實施其他措施。

雷蒙多周三(10日)接受訪問時稱，事情變得稍為更有挑戰性，雖然更困難，但她希望他們能超越此事，重返可以進行更多討論的狀態。雷蒙多又表示，拜登「十分謹慎」，不希望做出傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再次討論此事，估計拜登不久後會有所決定。

外媒引述幾位匿名官員報道，拜登尚未決定是否撤銷關稅，而白宮正考慮合併以下做法：取消部分關稅，不過對某些項目啟動「301調查」，並搭配擴大關稅豁免清單，以助美國企業獲取某些中國才有的物資。

「301調查」又被稱為「301條款」，是美國「1974年貿易法」第301條的俗稱，是美國政府針對損害美國貿易和商業利益的外國政府的行為、政策和做法進行調查、報復和制裁的手段，其制裁措施包括採取關稅或其他進口限制、中止貿易協定項下的減讓等，是美國主打對外貿易戰的終極武器之一。