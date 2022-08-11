鄧聲興：聯想集團有望持續提升產品競爭力

此外，得益於集團獨特的ODM+業務模式，集團基礎設施方案業務收入按年增長14%，首次超過20億美元。值得注意的是，集團方案服務業務繼續實現強勁的收入增長和盈利能力，收入及經營溢利分別按年增長23%及25%，至15億美元及3.29億美元，經營溢利率為22.6%，為集團所有業務中最高。未來，集團有望持續提升其在下一代產品設計及解決方案方面的競爭力。阻力位7.75；支持位6.6。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)