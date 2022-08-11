鄧聲興：聯想集團有望持續提升產品競爭力
2022年08月11日 10:02
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(Getty Images圖片)
聯想集團(00992)公布截至今年6月底止首財季業績，營業額169.56億美元，剔除匯率影響按年增長5%；純利5.16億元，按年升10.7%，創第一季歷史新高；非香港財務報告準則下純利按年增長35%至5.56億元。業績表現良好，展現集團作為智能轉型的領導者和賦能者具有較強的抗逆性。期內，於方案服務業務方面，集團抓住數碼化辦公場所、混合雲等的增長機會，溢利增長25%，市場滲透率不斷提升。
此外，得益於集團獨特的ODM+業務模式，集團基礎設施方案業務收入按年增長14%，首次超過20億美元。值得注意的是，集團方案服務業務繼續實現強勁的收入增長和盈利能力，收入及經營溢利分別按年增長23%及25%，至15億美元及3.29億美元，經營溢利率為22.6%，為集團所有業務中最高。未來，集團有望持續提升其在下一代產品設計及解決方案方面的競爭力。阻力位7.75；支持位6.6。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)