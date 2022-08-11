【高盛推介】阿里反彈上試90元 兩手準備部署
2022年08月11日 10:31
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(10日)跟隨大市下跌，收市跌約1.8%，周四(11日)早段反彈重上90港元水平。現報90.1元，升約2.4%，領先其他科網股。阿里宣布，其股東軟銀提前結算預付遠期合約，涉最多約2.42億股阿里ADR，而日前也有監管文件顯示英國基金公司幾近沽清阿里ADS，據稱或為轉倉至香港上市的普通股作部署，市場持續關注大股東持倉的變化。此外，阿里本周宣布向聯交所申請並已收悉確認，將由第二上市變更為香港雙重主要上市，並預計於年底前生效。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周三獲資金轉向流入，有約1,340萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意阿里購(18563)。貼價選擇可留意阿里購(17205)。價外選擇可留意低面值阿里購(21826)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(62294)，與現價有約5元收回距離。
阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿8.3倍，價外、低面值。
阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意低街貨阿里沽(22658)。貼價選擇可留意屬行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿的阿里沽(17851)。熊證方面可留意阿里熊(64360)，與現價有約10元收回距離。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、低街貨。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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