【高盛推介】阿里反彈上試90元　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(10日)跟隨大市下跌，收市跌約1.8%，周四(11日)早段反彈重上90港元水平。現報90.1元，升約2.4%，領先其他科網股。阿里宣布，其股東軟銀提前結算預付遠期合約，涉最多約2.42億股阿里ADR，而日前也有監管文件顯示英國基金公司幾近沽清阿里ADS，據稱或為轉倉至香港上市的普通股作部署，市場持續關注大股東持倉的變化。此外，阿里本周宣布向聯交所申請並已收悉確認，將由第二上市變更為香港雙重主要上市，並預計於年底前生效。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周三獲資金轉向流入，有約1,340萬元。

阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。

阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿8.3倍，價外、低面值。

阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、低街貨。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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