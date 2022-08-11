許繹彬：港盡快通關　股市及經濟才有望脫困

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，目前消息左右大市的情況會持續，內地出招救樓市、免除內地人來港置業雙重印花稅(DSD)等消息禾雀亂飛、以訛傳訛，為大市帶來短暫反彈，但一旦被澄清為「流料」，股市便隨即「打回原形」，甚至繼續下沉。

踏入8月，港股繼續弱勢，投資者只能仰天長嘆，究竟要悶到幾時？其實8月份的高低位之差只有757點，可用「牛皮」來形容；但個別股份的跌幅則一蹶不振；日均成交額萎縮的情況更有惡化迹象，現只維持在800億港元左右，情況為近年罕見。

許指出，內地股市亦未有太大方向，樓市發酵的問題，牽連多個行業。儘管市場上偶然有救市消息，說來言之鑿鑿，惟現階段仍屬「只聞樓梯響」，暫未見對症下藥之良方對策，因此國內股市仍是上落市拉鋸。

許續稱，縮短回港隔離只能惠及海外回港人士，未能解決現今香港水深火熱的情況，政府須制定出與內地通關的方案，才有望擺脫目前困境。現階段恒指20,000點由支持位變成阻力位，建議繼續以5月低位19,063點作重要支持區，靜待成交有所好轉，連續數日重返千億水平，便可考慮未來的投資策略。