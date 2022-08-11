【高盛推介】通脹低於預期　納指急漲逼近3個月高

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周三(10日)公布7月消費者物價指數，按年增速放緩至8.5%，低於預期8.7%及前值9.1%。CPI數據公布後，據CME利率期貨數據顯示，9月加息0.75厘的預期由約7成下降至4成。數據利好，帶動美股周三大幅反彈，當中納指升幅最大，升370點近2.9%。道指及標指分別升535點及87點。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於周三獲資金轉向流入。淡倉於本周二(9日)及本周三共錄得約150萬港元資金流入。

道指方面，淡倉於過去5個交易日共錄得約130萬元資金流入。標指方面，淡倉於本周二及本周三共錄得約60萬元資金流入。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.9倍，行使價15,000點以下、2個月期以上認購證中，槓桿最高。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.5倍，中期、新上市。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、低街貨。

納指沽10533，行使價12,000點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.1倍，行使價10,000至12,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、低街貨。

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