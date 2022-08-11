中港防疫政策打擊　稻香預警上半年蝕逾1億元

期間錄得虧損主要歸因集團的收益較2021年同期減少介乎15至20%，以及期內表現不佳的食肆的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損。

集團指出，今年上半年內地及香港的經濟持續受到新冠疫情打擊。自2022年3月開始，內地爆發更具傳染性的病毒變種，以致主要城市實施了旅行限制和城市封鎖。集團位於上海和廣東省的一些食肆，在3至6月期間需要暫時關閉和/或暫停堂食。在香港，香港政府於1月下旬至4月中旬實施對晚市堂食的限制，對集團的營運造成嚴重影響。有關影響包括香港業務暫停營運食肆營業天數達1,363天(共41家食肆)及內地業務暫停營運食肆營業天數達1,049天(共49家食肆)。

面對多重挑戰，管理層制定多項策略來加強集團的競爭優勢，如改造餐廳品牌、推進數字化和自動化、引入新食材和菜單以及充分利用各種分銷渠道。此外，集團已採取措施控制租金、人工成本及其他經營成本。

集團續稱，已申請香港政府推出的「2022保就業」計劃，工資補貼已全部用於支付員工工資。集團還獲得第五輪和第六輪防疫抗疫基金－餐飲處所資助計劃的補貼，所有補貼均直接用於日常營運。此外，集團受惠於中國政府的階段性減免企業社會保險費。集團一直積極管理營運資金，以確保集團維持穩健的現金狀況。