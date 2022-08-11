調查：7成港企研數碼化轉型　惟人才短缺成障礙

澳洲會計師公會進行一項關於商業科技應用的區域調查發現，73%的香港受訪者表示其所在企業制定了數碼化轉型戰略，但有35%表示苦於找尋具備相應技能的僱員。

雖然如此，逾九成受訪者預計其所在企業在未來12個月內將採取積極措施提升科技應用水平，而增加投資科技或升級技術(33%)是受訪者預計其企業最有可能採取的行動。

視頻會議和小組協作工具、雲計算以及數據分析和可視化軟件是目前香港企業最常使用的科技。澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼表示，香港企業正在積極擁抱數碼化並預計明年會進一步增加對這些科技工具的應用。

他指，過去兩年旅行限制一直在推動數碼化進程，許多企業因此更積極地推進技術升級，並將新創建的數據轉化為有價值的商業見解。數據分析和可視化軟件(44%)等數據驅動型科技，已經成為香港企業未來更廣泛應用的科技。

本港企業推動數碼化轉型，惟技術人才短缺卻成為科技應用的一大阻礙。將人才短缺視為最大障礙的受訪者中，有85%表示其所在企業正在積極應對嘗試填補差距，企業為應對科技人才短缺問題而採取的舉措包括提升和重新培訓現有僱員的技能(39%)、外判項目給第三方供應商(34%)和僱佣合同工(24%)。

王君弼認為，保持穩定的創科人才供應至關重要，香港政府應清楚了解城市未來發展所需的人才類型，然後制定具有前瞻性的人才政策以擴大人才儲備。當中應包括相關政策和計劃，吸引、挽留和培養具有相關技能的創新型技術專業人士，例如，加強與大灣區其他城市的科技合作，以及加强推行STEM教育以培育下一代。

他又提出，政府可考慮制定行業政策，以助構建可持續的創科生態圈，尤其應將北部都會區發展策略納入考慮範圍之內。政府、學界、研究機構和企業之間的合作，對加快科技在本地商業環境中開發應用，培養更多本土初創企業和人才。

是次調查訪問了820名亞太地區7個市場的會計和金融專業人士，其中有199名受訪者來自香港。調查結果揭示了企業在適應數碼時代過程中面臨的障礙以及應對這些挑戰採取的策略。