NOVO LAND第1B期首張價單平均呎價13998元

新地副董事總經理雷霆表示，項目1A期累沽815伙，套現約50億元，向隅客眾多，故隨即推出項目1B期。他形容，首張價單為「持續輕鬆價」，集團一向以市價推盤，相信價錢為買家及市場能夠接受。隨着政府放寬入境隔離措施，更多人憧憬通關，加上近日多個新盤銷情理想，可見市民回復置業信心，預料下半年樓市比上半年好。

新地代理總經理陳漢麟指，計同景觀因素後，項目1B期首張價單與上一個期數相比，屬原價加推。項目周四下午2時起對公眾開放示範單位，周五(12日)起正式收票，最快下周開售。

首批單位包括10伙開放式戶、54伙一房戶、65伙兩房戶及31伙三房戶，實用面積253至694方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936至15,539元。

入場單位為第1座3樓F室，實用面積253方呎，折實呎價約13,489元。至於一房入場戶為第3座3樓K室，實用面積299方呎，折實售價428.74萬元，折實呎價約14,339元。

兩房入場單位為第3座3樓D室，實用面積403方呎，折實售價569.84萬元，折實呎價約14,140元。而三房入場單位為第1座10樓J室，實用面積518方呎，折實售價748.93萬元，呎價14,458元。按定價計，整批單位市值逾11億元。