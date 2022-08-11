報告：近9成香港打工仔冀公司推行遠程工作

羅兵咸永道發布2022年職場人的真實心聲報告，因疫情改變香港人工作模式，89%香港員工更願意完全或大部分時間遠程工作，但只有少數有得選擇，而公司可配合培訓改善員工工作體驗。此外，香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪稱，香港職場仍具吸引力，加上外在因素，如歐洲物價指數高及開關有機會吸引人才回流或來港工作。

盧續稱，香港薪金仍具競爭力，而稅務相比歐洲低，再配合歐洲生活指數高令香港更具吸引力。此外，加上開關會吸引人回港探親或拜訪朋友而有機會留港工作。

被問到香港員工可能要求加薪的比例為90%，比全球高17個百分點的原因時，盧稱，過去香港人才市場低迷，加上物價等指標高企，員工對加薪的期望亦相對提升。

香港人才和組織技術諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，加薪是公司透過內部手段解決專業技能短缺的方法，員工亦強烈意識到自己需要配備先進的技術和技能以追上科技發展，但公司沒有提供相關的培訓機會，惟靠加薪留住人才。