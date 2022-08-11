國際海運價格大跌　「貨搶船」變「船搶貨」

國際航運價格下跌，由「貨搶船」變「船搶貨」，甚至有專家預期，今年運費將再跌10%至15%。內媒報道，浙江的一家貨運代理公司負責人李林(化名)表示，兩個月前上海全面解封，引發航運價格出現短暫反彈，隨後便進入下行走勢，且降幅持續擴大。

李林指，過往需要提前1個月預訂的艙位，目前只需提前一周便可；更稱「早定了，價格肯定偏高，代現若艙位賣不完，就會減價推銷。」

內地國際物流服務平台運去哪執行長周詩豪亦表示，由於更多船東擴大在東南亞投放，最近中國至越南、泰國等地的海運價格，甚至出現每標準貨櫃(TEU)50 美元的超低價。今年5月20日以來，中國/東亞至北美西海岸的航運價格，從每40呎標準貨櫃(FEU)13,698美元，一路跌至6,632美元，跌幅超過50%。

李林認為，目前價格下跌的主因，是非出貨旺季，再加上早前疫情影響，導致第二季訂單減少，出貨需求亦自然減少。而隨出貨旺季來臨，預期情況將有所改變。

周詩豪則稱，若情勢沒特別變化，預料今年運價或再跌10％至15％；到第四季歐美國家感恩節、聖誕節的需求仍存在，料壓力將有所紓緩。