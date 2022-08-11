道期向好 金價企1786美元
2022年08月11日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報105.02；港匯見7.8459；離岸人民幣(CNH)報6.7392；美元兌日圓報132.56；歐元企1.0331，英鎊處1.2231。金價報1,786美元。布油報96.94美元，紐油報91.49美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升76點。
●市後關注點
20:30 美國7月30日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國7月生產物價指數(PPI)
●恒生指數重上兩萬關，全日收報20,082點，升471點或2.4%；國企指數收報6,823點，升179點或2.7%；科技指數收報4,326點，升153點或3.67%。主板成交827億港元。https://bit.ly/3PalEOE
-太古半年賺18.9億元，擬斥最多40億元回購股份。
-中港防疫政策打擊，稻香預警上半年蝕逾1億元。
-工信部免徵部分新能源車購置稅，比亞迪及小鵬等有份。
●滬綜指收升51點，滬深兩市成交額時隔5個交易日，再突破1萬億元，即日錄逾1.06萬億元。https://bit.ly/3vY0yfz
●中國經濟：
-中汽協：內地7月汽車銷量按年增近30%。
●國際海運價格大跌，「貨搶船」變「船搶貨」。
●規避制裁？印度大舉使用亞洲貨幣採購俄國煤炭。
●最強Apple分析師爆料，iPhone 14系列要加價...
●Domino's Pizza進軍意大利7年後敗走，死因係...
●調查：7成港企研數碼化轉型，惟人才短缺成障礙。
●新西蘭樓價11年來首跌，今年料降一成。
●美商務部長：冀晶片法案能吸逾3萬億元投資美國。
●行業研究：今年摺疊手機出貨量料按年大增73%。
●拜登：通脹見緩和，惟仍需努力。
●美商務部長：拜登謹慎應對撤銷中國貨關稅。