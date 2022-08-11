道期向好 金價企1786美元

●美匯指數報105.02；港匯見7.8459；離岸人民幣(CNH)報6.7392；美元兌日圓報132.56；歐元企1.0331，英鎊處1.2231。金價報1,786美元。布油報96.94美元，紐油報91.49美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升76點。

●市後關注點

20:30 美國7月30日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

20:30 美國7月生產物價指數(PPI)

-太古半年賺18.9億元，擬斥最多40億元回購股份。

-中港防疫政策打擊，稻香預警上半年蝕逾1億元。

-工信部免徵部分新能源車購置稅，比亞迪及小鵬等有份。

●中國經濟：

-中汽協：內地7月汽車銷量按年增近30%。

●國際海運價格大跌，「貨搶船」變「船搶貨」。

●規避制裁？印度大舉使用亞洲貨幣採購俄國煤炭。

●最強Apple分析師爆料，iPhone 14系列要加價...

●Domino's Pizza進軍意大利7年後敗走，死因係...

●調查：7成港企研數碼化轉型，惟人才短缺成障礙。

●新西蘭樓價11年來首跌，今年料降一成。

●美商務部長：冀晶片法案能吸逾3萬億元投資美國。

●行業研究：今年摺疊手機出貨量料按年大增73%。

●拜登：通脹見緩和，惟仍需努力。

●美商務部長：拜登謹慎應對撤銷中國貨關稅。