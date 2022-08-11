【產經直播】科指繼續跑贏恒指？
2022年08月11日 16:33
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美國7月通脹低於預期，市場憧憬美國聯儲局加息步伐放緩，隔晚美股上升。港股同樣反彈，恒指周四(11日)高開229點後，在內地股市抽高帶動下持續向上，最終收市升471點，報20,082點，但成交繼續少過千億元，僅827億元。恒指日升日跌，幾時先有明確方向？
不過隨着美國國債債息回落，科指今日(11日)跑贏恒指，升逾3%，科網股又再起動？科指有望繼續跑贏恒指？另外阿里巴巴(09988)確認被日本軟銀集團曲線沽售，阿里股價升4%，重上90元關口，股價仲有冇得升？
「最強Apple分析師」指，美國蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 14系列將要加價，手機設備股做好。其中，大摩給予舜宇光學(02382)「增持」評級，舜宇前景睇高一線？其他手機設備股又吼唔吼得過？
與美國經濟及樓市息息相關的創科實業(00669)，上半年純利按年增長10.38%，派息增加超過11%，股價飆升一成。不過同時遭富瑞降低目標價，投資者現價應唔應該追入？
龍湖集團(00960)日前(10日)股價大瀉逾16%，其後澄清到期商票已兌付，股價周四(11日)僅反彈半成，股份仍未脫險？
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