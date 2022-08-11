【產經直播】科指繼續跑贏恒指？

美國7月通脹低於預期，市場憧憬美國聯儲局加息步伐放緩，隔晚美股上升。港股同樣反彈，恒指周四(11日)高開229點後，在內地股市抽高帶動下持續向上，最終收市升471點，報20,082點，但成交繼續少過千億元，僅827億元。恒指日升日跌，幾時先有明確方向？

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