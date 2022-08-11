蔡志忠等投資者拆售美孚新邨一籃子舖位　首批呎價9千元起

資深投資者蔡志忠去年夥拍「磁帶大王」陳秉志購入的荔枝角美孚新邨一籃子舖位，現於市場分拆出售，首批8個舖位周四(11日)推出市場，售價由650萬至4,250萬港元，呎價由9,000元起。舖位租戶包括醫務中心、上市連鎖家品店，以及教育機構等。

負責項目策劃的亞洲地產控股董事蔡家莉表示，是次首輪放售舖位定價克制，最低呎價舖位為T23號地舖，租客為教會，物業建築面積1,531方呎，售價1,380萬元，呎價約9,014元。至於最平售價為115號舖位，租客為教育中心，建築面積約413方呎，售價650萬元。

蔡指出，數百萬元可以擁有藍籌屋苑旺舖，投資回報遠勝住宅單位。公司旗下美孚新邨舖位出租率為100%，目前租約到期的舖位，續約租金錄約8至10%加幅。由於租售價格偏低，仍具有上升空間，她預期首批項目可於短期內沽清。她續稱，為吸引買家，今次銷售特別推出黃金大獎賞，凡購買旗下舖位買家，均有機會參與「10両黃金大抽獎」，共有9個名額，共送出90両，該獎賞亦適用於促成成交的代理。