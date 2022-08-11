太古冀隔離措施盡快取消　對港住宅需求有信心

美國加息推高本港利率水平，彭認為，對香港住宅市場需求帶來一些影響，但重申對香港長遠住宅需求有信心。至於本地租金前景維持疲弱，出租率維持於高水平，他希望邊境措施放寬後，經濟活動在第四季逐步恢復。

白德利表示，內地封控措施只限於局部城市，對公司的影響主要是第二季上海及深圳封控期間，影響了產品分銷；這些措施都是暫時性，影響不大。彭補充，會繼續做好內地投資項目，主要是位於一線城市的零售主導項目。這些內地項目前景維持良好，上海及北京解封後一直有穩定恢復，相信復甦下半年持續。

白又表示，任何地緣政治局勢緊張對全球公司營商不利，希望緊張局勢可以消退。