太古冀隔離措施盡快取消 對港住宅需求有信心
2022年08月11日 17:31
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(左起)太古財務董事馬天偉(Martin Murray)、白德利及彭國邦。
本港周五(12日)起將縮短抵港人士酒店檢疫日數至3日，另加4日家居檢疫。太古(00019)主席白德利對「3+4」做法表示歡迎，惟坦言香港在全面取消限制措施之前，香港也不能回到以前的狀態：一個充滿活力、遊客主導的國際金融中心。他希望隔離措施盡快取消，讓其本地零售及航空部門業務得以恢復。
至於港府應否放寬印花稅，太古地產(01972)行政總裁彭國邦僅表示，除了相信政府會在正確時間為樓市做正確事情之外，對政府沒有任何特別建議。
美國加息推高本港利率水平，彭認為，對香港住宅市場需求帶來一些影響，但重申對香港長遠住宅需求有信心。至於本地租金前景維持疲弱，出租率維持於高水平，他希望邊境措施放寬後，經濟活動在第四季逐步恢復。
白德利表示，內地封控措施只限於局部城市，對公司的影響主要是第二季上海及深圳封控期間，影響了產品分銷；這些措施都是暫時性，影響不大。彭補充，會繼續做好內地投資項目，主要是位於一線城市的零售主導項目。這些內地項目前景維持良好，上海及北京解封後一直有穩定恢復，相信復甦下半年持續。
白又表示，任何地緣政治局勢緊張對全球公司營商不利，希望緊張局勢可以消退。