港鐵76%債為定息 加息影響微 盼放寬防疫增客流
2022年08月11日 17:40
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港鐵行政總裁金澤培
港鐵公司(00066)上半年盈利雖然增逾七成至47.32億元，全賴3個地產發展項目可同時入帳，相反，屬於最重要的經常性收益包括本地車務營運、車站商務及物業租賃業務因今年2至3月的第五波疫情造成不利影響。行政總裁金澤培在業績會上坦言，物業收入不是經常性，隨不同時間會有增減，希望香港能夠盡快抗疫成功，能令經常性業務回復正常。
他指，公司歡迎政府放寬入境旅客防疫的要求，希望客流能夠增加，公司亦相應加強了機場快綫的服務，以及在機場快綫提供車票優惠，希望能夠支持本地的展覽業和旅遊業的發展，在多方面支持香港經濟的復甦。至於加息的影響，他指，加息屬環球問題，香港也不能避免，故希望防疫措施能夠放寬，以支持經濟發展。
財務總監許亮華補充，財務上，公司76%的借貸都採用定息，故大部分債務不受加息影響。而通脹增加了集團營運支出的負擔，不過，在現行票價調整機制上，有通脹和工資指數作為調整的票價之一，相信可緩解通脹對集團的影響。
雖然公司的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)虧損1.16億元，但許表示，集團財務穩健，淨負債較權益的比率為12.7%，現金加信貸額逾300億元，故毋須要股本融資。