港鐵76%債為定息　加息影響微　盼放寬防疫增客流

他指，公司歡迎政府放寬入境旅客防疫的要求，希望客流能夠增加，公司亦相應加強了機場快綫的服務，以及在機場快綫提供車票優惠，希望能夠支持本地的展覽業和旅遊業的發展，在多方面支持香港經濟的復甦。至於加息的影響，他指，加息屬環球問題，香港也不能避免，故希望防疫措施能夠放寬，以支持經濟發展。

財務總監許亮華補充，財務上，公司76%的借貸都採用定息，故大部分債務不受加息影響。而通脹增加了集團營運支出的負擔，不過，在現行票價調整機制上，有通脹和工資指數作為調整的票價之一，相信可緩解通脹對集團的影響。

雖然公司的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)虧損1.16億元，但許表示，集團財務穩健，淨負債較權益的比率為12.7%，現金加信貸額逾300億元，故毋須要股本融資。