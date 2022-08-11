港鐵未來新線投資1,000億　新訊號軟件仍有待安全認證

對經常性收入有重大影響的票價方面，他指，港鐵票價調整機制檢討將如期在下半年展開，會詳細考慮各持份者的意見。

至於訊號系統更新方面，他指，市區線路軌旁的硬件更換工作順利，但軟件安全認證需時較預期來得長時間。他認為，系統安全重要同時，亦冀新系統能盡快投入服務，故正在探索方法去加速訊號系統的投入。但無論如何，市區線新列車將會在今年內第一列投入服務。

東鐵線月台幕門的建造進度，他指，月台的整固工程經已完成，現正優化列車停泊位置，之後會在兩個月台安裝，冀取得經驗後再在其他月台做相關工作。

另外，東鐵線過海段在今年5月開通後，香港客運服務總監楊美珍指，確實起到乘客分流的作用，繁忙時間荃灣線過海人流少兩成，紅磡站人流減少，相信是直接搭車過海。

上月底，一名66歲老翁被發現倒臥在港鐵紅磡站一殘廁內，送院後證實死亡。楊表示，公司向事主的家人致以深切慰問，公司重視事件，已進行詳細內部調查，就當日處理作檢討，結果顯示，當日在協助尋找事主，處理和跟進、溝通等，有地方可做得更好，在不足之處感到抱嫌。公司非常嚴肅跟進可改善之處，切實執行相關結果，且會與事主家人聯絡，希望能提供任何協助。