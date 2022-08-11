業界倡港府與監管機構研究法規　助拓金融科技發展

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，香港金融基建穩健，而且人才眾多，惟面對科技快速發展，其他地區及國家投放大量資源在有關方面的大環境下，香港要避免成為「龜兔賽跑中的小兔」，須特別在金融科技方面下功夫，期望港府除了提供資助外，能與監管機構共同研究金融科技層面的法規制定，並有針對性的設置及放寬，同時為中小型金融機構提供技術提升或轉型資助。

他認為，香港的法規設置、監管機構的市場監督及引導、行業組織及專業機構合作、行業從業員的知識、政府支援協助，以及與其他地區互動交流，有助加強本港金融科技發展。現時正處於「機遇重新」的年代，業界人士要與時並進，而應用金融科技，能改革業務及提升競爭力。該會以讓界把握當中機會為目標，以達致長遠可持續發展。

香港證券及期貨專業總會為證券界人士提供金融科技人員培訓課程，並分8部分。陳氏指，課程涵蓋現時金融科技的基礎知識及應用場景，以深入淺出的方式，提升業界人士對金融科技的認識，又期望能成為大灣區的金融科技橋頭堡，為區內增加金融科技人才供應及發展。