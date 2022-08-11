南韓三星想超越台積電　面臨三大困難...

外媒引述最新研究報告指，三星電子在企業稅及勞動成本方面較台積電遜色，呼籲南韓政府提供積極支援，協助三星在晶片代工上追上競爭對手。

南韓最大商業游說團體南韓全國經濟人聯合會(FKI)旗下的南韓經濟研究院(KERI)周三(10日)發表報告，南韓企業稅率最高達25%，較台灣高5個百分點。雖然當局正推動降低最高稅率至22%，惟調降後仍高於台積電須繳稅率。

而在稅務減免方面，台積電由政府收到的稅務減免，為半導體封裝製程成本的4成加上研發投資的15%，半導體人才的培訓亦獲補貼。

三星一直以來稅務減免僅研發投資的2%，加上設施投資的1%，而在本月4日生效的特別法下，最大減免稅率將提升至研發投資4成和設施投資的6%。

該報告亦發現，台積電的員工薪酬低於三星電子，台積電員工平均年薪約9,500萬韓圜(57.11萬元)，三星則為1.44億韓圜(86.57萬元)。且台灣半導體人才培育亦優於南韓，每年訓練約1萬名半導體人才，遠多於南韓的約1,400人。

據TrendForce研究，台積電今年首季在全球代工市場市佔率逾半，穩居市場龍頭，第二名的三星僅16.3%。和前一季相比，台積電的銷售額增加11.3%，市佔率提升1.5個百分點。