中國移動中期息按年增34%　料全年派息比率高過6成

中國移動上半年5G平均每月用戶收入(ARPU)按年下跌4.38%，至85元，副總經理簡勤表示，主因部分中、低端水平的ARPU客戶，轉用5G月費計劃，故拉低5G ARPU數字，目前中移動5G月費計劃價格普遍在128元，將先進一步提升5G客戶滲透量，繼而實現5G ARPU提升。

楊杰補充，5G推滲透率不斷增加，ARPU出現倒退在所難免，惟相信更多非5G用戶轉移成為5G月費用戶時，有助整體流動月費用戶保持增長，期內流動ARPU按年微增0.19%或1仙，至52.3元，料全年將維持增長態勢。

他又指，上半年資本開支920億元，其中5G資本開支587億元，佔整體資本開支約63%，累積開通的5G基站達100萬，全年5G資本開支目標為1.1億元，公司將繼續推進與中國廣電的「共建共享」項目。