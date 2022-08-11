中國移動中期息按年增34% 料全年派息比率高過6成
2022年08月11日 19:02
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中國移動(00941)今年上半年純利按年升18.87%至702.75億元人民幣(下同)，中期息每股2.2港元，按年升34.96%。董事長楊杰指，公司在回A前曾承諾3年內上調全年派息比率達70%，去年是實施的首年，派息率約60%，相信今年派息率將多於該數字，具體數字將根據全年業績表現定斷，將致力爭取明年達標。
中國移動上半年5G平均每月用戶收入(ARPU)按年下跌4.38%，至85元，副總經理簡勤表示，主因部分中、低端水平的ARPU客戶，轉用5G月費計劃，故拉低5G ARPU數字，目前中移動5G月費計劃價格普遍在128元，將先進一步提升5G客戶滲透量，繼而實現5G ARPU提升。
楊杰補充，5G推滲透率不斷增加，ARPU出現倒退在所難免，惟相信更多非5G用戶轉移成為5G月費用戶時，有助整體流動月費用戶保持增長，期內流動ARPU按年微增0.19%或1仙，至52.3元，料全年將維持增長態勢。
他又指，上半年資本開支920億元，其中5G資本開支587億元，佔整體資本開支約63%，累積開通的5G基站達100萬，全年5G資本開支目標為1.1億元，公司將繼續推進與中國廣電的「共建共享」項目。
他表示，目前未有明確分拆子公司上市計劃或時間表，但有部分業務正朝有關方面推進，舉例旗下專營互聯網晶片業務的芯昇科技，正進行改革，若未來條件許可，或考慮分拆其上市。至於與中國鐵塔(00788)的《商務定價協議》將於今年底到期，作為對方的股東兼客戶，公司將保持市場化原則續簽協議。