【分拆風波】接近平安消息人士：滙控誇大不利因素

該名消息人士對滙豐提出的14個分拆面臨的不利因素與挑戰，未對分拆的優勢與價值進行深入分析，認為滙控分拆將創造250億至350億美元的價值，釋放超過80億美元的資本要求，同時將節省總部營運、IT設施等費用。

消息人士指，滙豐過於誇大了分拆可能帶來的挑戰、問題和困難，且這些問題均可找到對應的解決方法和途徑。消息人士認為，分拆後，滙豐控股仍作爲滙豐亞洲主要股東，雙方可簽訂代理合作協議，繼續維持全球協同效應。

另外，他稱，滙豐暗示其45億美元的跨境批發銀行業務收入可能因分拆而受到負面影響，這其中包含大量亞洲內部的業務，不會受到分拆的影響。其次，無論是成本上還是服務商，滙豐現有客戶，尤其是工商金融客戶，都不一定因分拆而更換銀行，因此分拆未必造成現有客戶流失。

科技系統亦不需要重建。消息人士指，按香港監管規定，滙豐亞洲可根據服務協議繼續與滙豐控股共享IT系統，逐步過渡到恒生銀行模式。即使需要重新建設IT系統，其成本也能夠分幾年以上逐步折舊攤銷，不影響滙豐當期經營業績。

對於滙控業績，消息人士指出，集團幾乎所有收入增長都是依賴階段性的、短暫且不可控的加息周期，其業績表現不佳的問題尚未從根本上解決，亟需徹底變革。其表示，滙豐今季度收入增長，幾乎完全由利率上升所驅動。中間業務收入淨額和其他收入按年持續下降，生息資產總額持平。故幾乎所有收入增長都源自短暫的加息周期，並非滙豐的業務重組舉措產生了預期效果。