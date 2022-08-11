積金局：強積金計劃總淨資產值1.12萬億元

積金局公布2021至22年度年報，截至2022年3月底，強積金總淨資產值為1.12萬億港元，當中約3成(3,260億)為淨投資回報。自強積金制度實施以來，平均年率化淨回報為3.6%，高於1.8%的同期平均通脹率。

截至今年3月底，可扣稅自願性供款帳戶有6.2萬個，總供款額約64.3億元。在2021至2022年度，可扣稅自願性供款的供款總額為25.1億元，較2020至2021年度的22.1億元增加13%。

上年度有270萬個帳戶(約佔全數1,055萬個帳戶25.3%)的強積金是根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金，總資產約849.5億元(約佔強積金制度總淨資產值7.6%)。

積金局年內巡查858間僱用場所，就拖欠供款個案發出31.75萬份付款通知書；調查了44,651宗違規僱主個案，當中大部分涉嫌拖欠供款(44,596宗個案)和有些涉及沒有安排僱員參加強積金計劃(1,080宗個案)。另外，向涉嫌違例的僱主及有限公司董事或管理人員發出280張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出46份罰款通知書。年內，成功為82,800名僱員討回共1.4億元拖欠供款。

截至2022年3月31日，強積金基金平均基金開支比率為1.39%，較2007年首次引入基金開支比率時的2.1%，下降1/3。