屯門新盤幾近沽清 預告新一期下周開售
2022年08月11日 20:30
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屯門大型新盤幾近沽清，發展商緊接推出新一期，並火速同步開價及開放示範單位。兆康NOVO LAND第1B期首推160伙，最快下周開售。另一粉嶺北項目亦預告，最快月底推出新一期。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期首張價單提供160伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期周四(11日)公布第一張價單，提供160伙，折實平均呎價約13,998港元，較上月推出的1A期首批單位高約6%。
首批單位包括10伙開放式戶、54伙一房戶、65伙兩房戶及31伙三房戶，實用面積253至694方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936至15,539元。入場單位為第1座3樓F室，實用面積253方呎，折實呎價約13,489元。至於一房入場戶為第3座3樓K室，實用面積299方呎，折實售價428.74萬元，折實呎價約14,339元。
●粉嶺北ONE INNOVALE 2期涉約400伙
恒基地產(00012)發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，將於周日(14日)發售全盤最後101伙，當中88伙將以價單形式發售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該批單位已加價約1.5至2%。該盤的2期已經入紙申請預售，提供約400伙，最快有機會月底推出及下月推售。
林氏指，ONE INNOVALE-Archway的關鍵日期為明年3月，但根據現時建築進度，已經拆棚及取得入伙紙，故預計可於今年內展開交樓程序。他亦特別介紹A座標準樓層的二房連工作間户型，實用面積為434方呎，擁有梗廚的設計，提供16伙。
●屯門御海灣II三房呎價約25,128元創同類戶新高
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，周四(11日)錄得一宗高價成交，據市場消息指，該盤的第1座29樓D室，實用面積501方呎，屬三房間隔，最新以1,258.91萬元成交，呎價約25,128元創項目標準分層戶新高。據悉，上述買家鍾情樓盤的海景及地利優勢，購入作自住用途。
●西營盤15 WESTERN STREET全新示範戶曝光
萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，周四(11日)向傳媒展示兩個全新現樓示範單位。該公司市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，一房示範戶為25樓A室，實用面積307方呎。
上述單位以簡約北歐風格為基調，樓層與樓層之間的高度為3.15米，大門玄關位置均設有鞋櫃、多功能特色牆及全身鏡。客飯廳連接22方呎露台。
●啟德THE HENLEY II兩房售1,440萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，最新沽出1座16樓E室，實用面積575方呎，兩房間隔，以1,440.29萬元成交，呎價約25,049元。