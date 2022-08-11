屯門新盤幾近沽清　預告新一期下周開售

屯門大型新盤幾近沽清，發展商緊接推出新一期，並火速同步開價及開放示範單位。兆康NOVO LAND第1B期首推160伙，最快下周開售。另一粉嶺北項目亦預告，最快月底推出新一期。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期首張價單提供160伙

首批單位包括10伙開放式戶、54伙一房戶、65伙兩房戶及31伙三房戶，實用面積253至694方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936至15,539元。入場單位為第1座3樓F室，實用面積253方呎，折實呎價約13,489元。至於一房入場戶為第3座3樓K室，實用面積299方呎，折實售價428.74萬元，折實呎價約14,339元。

●粉嶺北ONE INNOVALE 2期涉約400伙

林氏指，ONE INNOVALE-Archway的關鍵日期為明年3月，但根據現時建築進度，已經拆棚及取得入伙紙，故預計可於今年內展開交樓程序。他亦特別介紹A座標準樓層的二房連工作間户型，實用面積為434方呎，擁有梗廚的設計，提供16伙。

●屯門御海灣II三房呎價約25,128元創同類戶新高

●西營盤15 WESTERN STREET全新示範戶曝光

萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，周四(11日)向傳媒展示兩個全新現樓示範單位。該公司市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，一房示範戶為25樓A室，實用面積307方呎。

上述單位以簡約北歐風格為基調，樓層與樓層之間的高度為3.15米，大門玄關位置均設有鞋櫃、多功能特色牆及全身鏡。客飯廳連接22方呎露台。

●啟德THE HENLEY II兩房售1,440萬元