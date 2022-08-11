南豐新邨兩房累減價逾1成沽出　成交價635萬元

港島大型上車屋苑再錄減價成交，鰂魚涌南豐新邨兩房單位，約兩個月減價逾10%沽出，成交價635萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原袁廣達透露，鰂魚涌南豐新邨8月錄得3宗買賣，平均實用呎價約15,746元，屋苑5座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，6月叫價708萬元，由於市場淡靜，最終減價73萬元，以635萬元易手，呎價約16,240元，買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山富麗園C座低層2室，實用面積約835方呎，三房連工人房設計，望樓景，連車位成交價1,400萬元，呎價約16,766元，單位原先叫價為1,580萬元，減價180萬元成交，減幅約11%。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣西九四小龍8月暫僅錄5宗買賣，包括泓景臺7座高層H室，實用面積約475方呎，兩房間隔，今年2月開價920萬元，現累減72萬元，以848萬元易手，呎價約17,853元。

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新界區

●中原胡國輝指，東涌藍天海岸1座高層E室，實用面積約592方呎，「大兩房」間隔，附設露台，今年6月叫價860萬元，7月調低至850萬元，到8月再下調至820萬元，最終以790萬元，呎價13,345元，原業主夫婦擁有加籍，賣樓回加拿大與女兒團聚。

●中原李子清表示，青衣藍澄灣3座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享部分維港景，去年中放盤，叫價688萬元，今年3月降價至650萬元，4月業主移民海外，最終以612.8萬元沽出，呎價約12,557元，低銀行估價約50萬元，新買家為換樓客。

●中原凌活忠稱，荃灣環宇海灣6座中層F室，實用面積約898方呎，四房連儲物房間隔，享海景，叫價1,380萬元，新買家議價一星期，最終共減90萬元，以1,290萬元成交，呎價約14,365元，成交價創同類型單位兩年新低，新買家為區內換樓客。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣海之戀．愛炫美3A座高層C室，實用面積約812方呎，套三房連工人房間隔，以1,680萬元沽，呎價約20,690元，原業主於2018年1月以1,702萬購入，持貨逾4年帳面蝕約22萬元，期內跌價約1%。

●中原連殷彤稱，屯門瓏門1座高層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔。5月份開價940萬元，至7月中調整至888萬元，新近經買家議價後，最終以838萬元成交，共減102萬元，呎價約17,386元。

●祥益黃肇雯指，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，放盤約一星期，獲區外首置客垂青，原業主增加議幅，累積減價達20萬元，單位以520萬元成交，新買家入市自用，呎價約11,607元。

●中原劉德興表示，粉嶺中心D座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，議價後以578萬元易手，呎價約11,267元，新買家為用家，原業主則於2021年5月以620萬元購入，持貨不足3年需付樓價10%額外印花稅約57.8萬元，扣除後帳面蝕讓約99.8萬元。

●美聯張銘新稱，火炭駿景園8座高層C室，實用面積約974方呎，套三房間隔，早前以1,450萬元放售，及後累減207萬元，以1,243萬元沽出，呎價約12,762元。

●美聯鄭志燿指，沙田第一城52座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，附有裝修，原業主早前以480萬元放售，及後累減37萬元，以443萬元沽出，呎價約15,599元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城45座中層A室，實用面積約284方呎，一房間隔，望園景，放盤時叫價560萬元，放盤1個月，減價100.2萬，減幅近18%，獲買家以459.8萬元承接，呎價約16,190元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田欣廷軒3座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，單位放盤兩星期，原先叫價760萬元，減幅約4.5%，以726萬元沽售，呎價約18,473元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑7座中層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望樓景，叫價720萬元，放盤3個月，成交價716萬元，呎價約13,876元，原業主於2010年2月以292萬元購入，持貨約12年多帳面獲利424萬元，期內升值約1.5倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎海8月暫錄3宗二手買賣，包括迎海3座高層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，放盤時開價約938萬元，議價後以905萬元易手，呎價約17,676元，原業主於2019年以865萬元購入，持貨約3年帳面獲利約40萬元離場。

●中原胡耀祖指，馬鞍山8月暫錄約20宗二手買賣，其中翠擁華庭8座高層B室，實用面積約844方呎，套三房間隔，放盤時開價1,200萬元，議價後以1,160萬元易手，呎價約13,744元，新買家為用家。

●利嘉閣彭嘉豪稱，馬鞍山聽濤雅苑7座中層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望海景，日前以716萬元成交，呎價約13,876元，屋苑8月暫錄兩宗二手買賣，現時有約111個放盤，兩房入場單位叫價由約745萬元起。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳日出康城領峯7座左翼高層A室，實用面積約680方呎，套三房間隔，外區客承接自用，成交價816萬元，較原先叫價950萬元，大幅降價134萬元，減幅約14%，呎價約12,000元。

●中原柯勇透露，將軍澳新都城1期3座高層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，享內園景，最新以700萬元成交，呎價約16,667元，原業主於2012年11月以408萬元入市，持貨將近10年帳面獲利292萬元，期內升值約72%。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城1期6座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望高層海景，成交價648萬元，呎價約17,851元，原業主於1998年2月以285萬元購入，持貨約24年轉手帳面獲利約363萬元，期內升值約1.3倍。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城LP6第1座高層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，原業主因移民放盤，開價880萬元，日前以828萬元易手，呎價約16,727元，原業主於2018年9月以約794.7萬元一手購入，持貨約4年後轉手。

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