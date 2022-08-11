印度為避制裁去美元　改用人幣港元平買俄煤

俄烏戰爭間接推動大宗商品交易去美元化。為規避美國制裁，印度企業大舉使用亞洲貨幣買俄羅斯煤炭，人民幣和港元佔比高達31%和28%。前晚美國公布的通脹略有放緩，美元承壓下，非美貨幣獲提振。分析預計，隨着風險情緒改善，歐元、韓圜和商品貨幣表現將有改善。

自俄烏戰爭爆發以來，印度積極趁機增加採購平價俄羅斯石油和煤炭。外媒引述海關文件和業內消息人士指，今年6月，印度買家至少用美元以外的貨幣購買了74.2萬噸俄國煤炭，相當於當月從俄國進口170萬噸煤炭的44%。

期內，俄羅斯煤炭非美元支付份額中，除了人民幣和港元合佔59%外，歐元佔比不到四分之一，阿聯酋迪拉姆約佔六分之一(約16.66%)。據悉，印度央行已批准用印度盧比支付大宗商品，預計此舉將促進用本幣與俄羅斯的雙邊貿易。

上述交易不但成為去美元化典範，同時推動人民幣國際化。由官方開出的人民幣中間價周四上調288點子，至6.7324兌每美元，創近一個月新高。在岸人民幣收升191點子，報6.7386；離岸價高見6.7215。分析料人民幣短期內於6.7至6.9區間波動。

作為去美元化先軀的俄國，該國莫斯科交易所於周一起暫停日圓交易，說明投資者要警惕，須採取措施降低不對俄不友好國家和地區的貨幣存在風險。莫斯科交易所交易系統周一顯示，日圓兌盧布、美元兌日圓交易數據已停止更新。從當天起，該交易所也不再接受日圓作為抵押品。

另邊廂，受累美國通脹升幅出現放緩迹象，美匯指數應聲下跌，促使新興市場貨幣上漲，其中韓圜領漲，一度飆升1%，從上個月創下的13年低點1,326.65繼續回升；泰銖亦一度上漲0.9%；馬來西亞元則上漲0.2%至4.4465。分析料短線美元或進一步走軟，亞洲新興市場貨幣整體上延續漲勢。

資金重新流入加密貨幣

另一方面，美國通脹放緩下，資金重返加密貨幣市場。交易平台CryptoCompare數據顯示，加密貨幣「一哥」比特幣周四曾升6.12%，高見每枚24,741.21美元；「二哥」以太幣曾升11.1%，高見1,919.34美元。加密貨幣交易平台幣安(Binance)指，通脹上升和歷史上的強勢美元打壓新興市場貨幣，帶動幣安客戶數量激增。

美國通脹數據弱於預期，同時緩解市場對激進加息或損害全球經濟增長和金屬需求的擔憂，加上全球金屬庫存處於低位，倫敦(LME)銅價上漲，3個月期銅升0.1%至每噸8,091美元，乃7月1日以來新高。至於金價日前一度攀升至一個月高點，之後迅速回吐，周四曾報每安士1,790.78美元，跌0.08%。券商高盛將未來3、6及12個月的金價預測，由每安士2,100/2,300/2,500美元，下調至1,850/1,950/1950美元，主要是認為在結構上，增長和政策緊縮因素繼續相互抵銷，黃金或繼續陷於區間交易。