美股道指升202點　迪士尼績後飆8%

美國生產價格指數(PPI)7月份意外錄得按月下跌，意味物價升勢有望進一步放緩。美股周四早段續揚，道指曾202點，至33,512點；標指升22點，至4,232點；以科技股為主的納指升61點，報12,917點。港股夜期報20,125點，升98點，高水43點。

儘管數據顯示通脹壓力有所緩解，惟三藩市聯儲銀行行長戴利表示，現在宣告戰勝通脹仍言之尚早。她指出，通脹仍然距離2%的政策目標相差甚遠，尤其是核心通脹仍然高企，而服務業的價格升幅幾乎沒有放緩迹象，不排除聯儲局9月再度加息0.75厘。

瑞銀財富管理亦提醒，下次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議要到9月20日才召開，投資者不應對當前的數據反應過度，妄想聯儲局立刻暫停止加息。該行估計，下次會議仍至少加息半厘，並在年底前利率仍繼續上調。由於宏觀經濟環境及貨幣政策方向模糊，現在不是做出重大投資決定的時候，對股票維持中性看法。

華特迪士尼公布截至7月2日止第三財季業績，期內收入按年增長26.33%至215.04億美元，純利按年增長53.48%至14.09億美元。串流影視平台Disney+、Hulu及ESPN+合計付費訂閱用戶數總數達逾2.21億，超越Netflix成為全球付費串流平台「一哥」，其中Disney+上季訂閱用戶增至1.52億，勝預期，帶動媒體及娛樂發行收入按年增長11.26%至141.1億美元，其股價升8.52%。

羽絨服品牌加拿大鵝公布第一財季業績，季內收入為6,990萬加元，按年增長24.2%，市場預期為6,160萬加元。歸屬於公司股東淨虧損6,240萬加元，去年同期為虧損5,750萬加元。

按地區劃分，加拿大收入為1,790萬加元，按年增長80.8%；美國收入1,570萬加元，按年增長68.8%；亞太地區收入1,610萬加元，按年下降28.1%。該公司股價升10.87%。