移民劈價單日錄3宗損手　西貢半新盤4年帳蝕385萬

二手樓市氣氛轉弱，移民業主心急套現離港，單日出現至少3宗同類單位出貨蝕讓個案。清水灣傲瀧連花園特色戶，累減420萬元後，以1,780萬元轉售，約4年帳面貶值逾380萬元。

美聯林莊姿表示，上述為屋苑20座地下單位，實用面積約1,109方呎，連約567方呎花園，三房連工人套房間隔，開價2,200萬元，降價至1,900萬元，原業主移民，再減120萬元沽出，呎價約16,050元。新買家購入作度假之用，原業主於2018年6月斥資2,165.3萬元購入。

中價屋苑都有移民蝕賣。該行利元亨指，薄扶林置富花園5座低層A室兩房戶，實用面積約439方呎，減價50萬元，獲同區長線投資客以610萬元承接，呎價約13,895元，原業主持貨3年帳蝕約58萬元。

利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳維景灣畔6座中層C室，實用面積約664方呎，套三房設計，開價約1,130萬元，原業主因移民，擴大議幅至1,036萬元售出，呎價約15,602元，屬同類型近期低位，持貨約3年帳面虧損約164萬元。

此外，同區居屋移民盤亦以低價沽。世紀21將軍澳魏仕良表示，廣明苑F座低層12室，去年7月於未補價第二市場放盤，原業主已遷出並移居外地，累減132萬元，獲綠表客以348萬元購入，呎價約6,456元。貼近同類型單位約6年前低位。

美聯蘇順華稱，青衣區單日錄近120個減價放盤，減幅由約4至16%。中原李子清又指，區內藍澄灣3座高層兩房戶，去年中開價688萬元，原業主4月移民海外，剛減至612.8萬元沽，較銀行估價低約50萬元。

此外，市場接二連三湧現低價成交。其中沙田河畔花園做價一周內兩度失守「4球」。中原曾展鵬稱，河畔花園C座低層7室，實用面積約242方呎，現已改為一房間隔，原先叫價410萬元，最後減價25萬元售出，成交呎價約15,909元。

新界半新盤亦明顯跌價，該行凌活忠表示，荃灣環宇海灣6座中層F室，實用面積約898方呎，四房間隔享海景，一周減價90萬元，以1,290萬元成交，呎價約14,365元，為同類單位兩年做價新低。

中原涂健則稱，同區愉景新城12座低層F室三房戶，實用面積約650方呎，減價50萬元，以900萬元沽出，呎價約13,846元，較對上同類型單位售價低約5%。

私宅樓價下挫，居屋已補價自由市場價格亦未能幸免。世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田康雅苑A座高層6室，實用面積約435方呎，累減80萬元或約14.1%，僅以488萬元成交，料為屋苑已補價單位逾一年低位，呎價約11,218元。